Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στη Νέα Σμύρνη: Η έκπληξη της μπάντας του Δήμου στους παίκτες του Πανιωνίου
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στη Νέα Σμύρνη: Η έκπληξη της μπάντας του Δήμου στους παίκτες του Πανιωνίου
Εορταστικό κλίμα στο γήπεδο παρά την εντατική προετοιμασία για το επερχόμενο ντέρμπι με την Καλαμάτα
Μια διαφορετική και ιδιαίτερα ευχάριστη νότα είχε η προπόνηση της παραμονής της Πρωτοχρονιάς για τους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Παρά το γεγονός ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν χαλάρωση, η παράδοση βρήκε τον δρόμο της προς τον αγωνιστικό χώρο.
Κάλαντα και αποφόρτιση πριν το ντέρμπι
Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «Ιστορικού» δέχθηκαν την επίσκεψη της μπάντας του Δήμου Νέας Σμύρνης, η οποία τους έψαλλε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Η κίνηση αυτή προσέφερε στους ποδοσφαιριστές μια απαραίτητη ευκαιρία για αποφόρτιση και διασκέδαση, όπως αποτυπώθηκε και στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η κυανέρυθρη ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε ρυθμούς Καλαμάτας
Παρά το εορταστικό κλίμα, η συγκέντρωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο Πανιώνιος προετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο ντέρμπι με την Καλαμάτα που ακολουθεί αμέσως μετά τη διακοπή, ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας για το οποίο δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας χρόνου.
