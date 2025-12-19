Ολυμπιακός: Εκτός ο Ποντένσε, αμφίβολος ο Ζέλσον για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (20/12, 20:30) την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2025 δεν θα έχει τους τραυματίες Ποντένσε, Πασχαλάκη, τους Ελ Κααμπί και Μπρούνο που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ενώ αμφίβολος λόγω ίωσης είναι ο Ζέλσον Μάρτινς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού



Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.