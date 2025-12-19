Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ολυμπιακός: Εκτός ο Ποντένσε, αμφίβολος ο Ζέλσον για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ολυμπιακός: Εκτός ο Ποντένσε, αμφίβολος ο Ζέλσον για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (20:30) στο Καραϊσκάκη την Κηφισιά στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2025
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (20/12, 20:30) την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στο τελευταίο του παιχνίδι για το 2025 δεν θα έχει τους τραυματίες Ποντένσε, Πασχαλάκη, τους Ελ Κααμπί και Μπρούνο που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ενώ αμφίβολος λόγω ίωσης είναι ο Ζέλσον Μάρτινς.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα