Οπαδός του Παναθηναϊκού προκάλεσε επεισόδιο με τον πρόεδρο της Χάποελ και οι πράσινοι του επέβαλαν δια βίου απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο!
Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στην ανάπαυλα του αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ με τη διοίκηση των πράσινων να δρα αστραπιαία και να απομακρύνει για πάντα από το Telekom Center Athens τον οπαδό της ομάδας
Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου προέκυψε ένταση στο Telekom Center Athens, καθώς ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι που βρισκόταν στο γήπεδο, έγινε αντιληπτός από οπαδό του Παναθηναϊκού ο οποίος τον απώθησε και τον εξύβρισε.
Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση, αλλά και την άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που εντόπισε και «απέβαλλε» από το γήπεδο τον συγκεκριμένο οπαδό.
Αναλυτικά η ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ:
«Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας.»
