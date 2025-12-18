Οπαδός του Παναθηναϊκού προκάλεσε επεισόδιο με τον πρόεδρο της Χάποελ και οι πράσινοι του επέβαλαν δια βίου απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο!

Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στην ανάπαυλα του αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ με τη διοίκηση των πράσινων να δρα αστραπιαία και να απομακρύνει για πάντα από το Telekom Center Athens τον οπαδό της ομάδας