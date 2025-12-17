Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Πορτογαλία τη Σπόρτινγκ με 70-62 και έκανε το 2χ2 στο FIBA Europe Cup
Ο Δικέφαλος παρά το κακό ποσοστό στα τρίποντα (είχε 5/21) κατάφερε στο Β' ημίχρονο να επιβάλλει τον ρυθμό του και να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στη Β' φάση της διοργάνωσης
Ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που μέτρησε 5/21 τρίποντα μεν, αλλά επικράτησε της Σπόρτινγκ δε με 70-62 στην Πορτογαλία.
Έτσι, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup, με τετράδα διψήφιων τους Μπριν Ταϊρί (17π.), Κλίβελαντ Μέλβιν (14π.), Τίμι Άλεν (13π.), Μπεν Μουρ (12π.).
Ταϊρί και Άλεν έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρότι το ματς δεν ξεκίνησε καλά, με τους Πορτογάλους να παίρνουν νωρίς προβάδισμα εννέα πόντων (19-10, 6').
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν ευστοχία από την περίμετρο, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να σταματήσει τον Σβένσον. Ωστόσο το 31-22 έγινε άμεσα 31-31, όταν πήρε μπροστά ο Άλεν.
Για να ακολουθήσει το ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ βρήκε και άλλους να βοηθούν, μετατρέποντας με νέο σερί το 47-46, σε 47-53. Μάλιστα, ο Ταϊρί πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα και ο ΠΑΟΚ αποσπάστηκε με 49-64 (32').
Ωστόσο, με 5/20 τρίποντα σε 35 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά. Ξανά ο Ταϊρί έδωσε τη λύση, τρία λεπτά πριν το τέλος με μία προσωπική φάση για το 60-68. Οι Πορτογάλοι δε βρήκαν σκορ για να φτάσουν κοντά στην ανατροπή, χάνοντας διαδοχικά τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70
Πηγή:www.gazzetta.gr
🦅2/2 και συνεχίζουμε! #PAOKBC pic.twitter.com/TdoB2pUqnE— PAOK BC (@PAOKbasketball) December 17, 2025
Και στην Πορτογαλία μαζί ⚫️⚪️ pic.twitter.com/koNybMwZVM— PAOK BC (@PAOKbasketball) December 17, 2025
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
