Άλμα τετράδας η Κρίσταλ Πάλας με το διπλό στην έδρα της Φούλαμ, ήττα σοκ για Ρόμα στο Κάλιαρι, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
SPORTS
Μπράιτον Γουέστ Χαμ Ρεάλ Μαδρίτης Premier League La Liga Serie A Bundesliga Σεβίλλη Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Άλμα τετράδας η Κρίσταλ Πάλας με το διπλό στην έδρα της Φούλαμ, ήττα σοκ για Ρόμα στο Κάλιαρι, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Κυπελλούχος Αγγλίας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία καθώς με γκολ στο φινάλε πέρασε από το Κρέιβεν Κότατζ και είναι στην 4η θέση - Θύμα έκπληξης η Ρόμα στο Καμπιονάτο και η ήττα από την Κάλιαρι την έφερε στο -4 από την κορυφή

Άλμα τετράδας η Κρίσταλ Πάλας με το διπλό στην έδρα της Φούλαμ, ήττα σοκ για Ρόμα στο Κάλιαρι, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πέρσι έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο της Κύπελλο Αγγλίας, αλλά η τρομερή ομάδα του Γκλάσνερ συνεχίζει με αμείωτη ένταση και φέτος καθώς μετά την 15η αγωνιστική φιγουράρει στην 4η θέση της Premier League επικρατώντας με γκολ του Γκουεχί στο 87'.

Χωρίς νικητή έληξε το ελληνικό ντέρμπι Μπράιτον - Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» (βασικός ο Μαυροπάνος) προηγήθηκαν, αλλά στις καθυστερήσεις οι «γλάροι» ισοφάρισαν με το γκολ να ξεκινά από ανάποδο ψαλιδάκι του Κωστούλα

«Μαχαιριά» στις καθυστερήσεις για τη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου καθώς μέχρι το 90'+3' κρατούσε το τρίποντο στην έδρα της Βαλένθια (του πρώην ερυθρόλευκου Κορμπεράν), αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Ντούρο και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Στη Serie A η Ρόμα (του βασικού Τσιμίκα που έγινε αλλαγή στο 73') γνώρισε ήττα σοκ στην έδρα της Κάλιαρι (που βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού) πληρώνοντας το ότι έπαιζε με 10' από το 52' (λόγω αποβολής του Τσελίκ).

Premier League (15η)

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36' Κας, 90'+5' Μπουεντία-52' Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+ Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31' Γκιμαράες, 45'+ πεν. Γκόρντον-90'+ πεν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73' πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6 Τανάκα - 48',50' Εκιτικέ, 80' Σομποσλάι)  - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1 (90'+1' Ρούτερ - 73' Μπόουεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2 (38' Γουίλσον - 20' Ενκέτια, 87' Γκουέχι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 33
Μάντσεστερ Σίτι 31
Άστον Βίλα 30
Κρίσταλ Πάλας 26
Τσέλσι 24
Σάντερλαντ 23
Λίβερπουλ 23
Μπράιτον 23
Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.
Έβερτον 24
Τότεναμ 22
Νιούκαστλ 22
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2 -14αγ.


La Liga (15η αγωνιστική)
Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

REAL OVIEDO 0 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45'+ Μπιουκάναν, 64' Μικαουτάτζε)

VILLARREAL CF 2 - 0 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45'+ πεν. Μπογιέ)

Κλείσιμο
DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 0 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6' Άντονι, 85' Γιορέντε, 90'πέν. Ερνάντες - 11',13',40' Τόρες, 31' Μπάρτζι, 59' πέν. Γιαμάλ)

REAL BETIS 3 - 5 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 (85' Μπερενγκέρ)

ATHLETIC CLUB 1 - 0 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ελτσε - Τζιρόνα 3-0  (40' Βαλέρα, 51', 57' Μιρ)

ELCHE CF 3 - 0 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Σεβίλη 1-1 (90'+3' Ντούρο - 58' αυτ. Ταρέγκα)

VALENCIA CF 1 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (39' πεν. Φερνάντεθ )

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο: 1-0 (MD 15, 07/12/2025)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 0-2 (54’, 90’+2’ Σβέντμπεργκ)

REAL MADRID 0 - 2 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.
Εσπανιόλ 27
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.
Χετάφε 20
Θέλτα 19
Έλτσε 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Σεβίλλη 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Βαλένθια 15
Μαγιόρκα 14
Οσασούνα 12 -14αγ.
Τζιρόνα 12
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9 -14αγ.


Bundesliga (13η)

Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58' αυτ. Ντα Κόστα)

Cruel Own Goal Leads To Another Setback! | MAINZ 05 - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Bundesliga


Στουτγάρδη-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (11' Λάιμερ, 66', 82', 88' Κέιν, 78' Στάνισιτς)

Another Hattrick! Kane Can't Stop! | VFB STUTTGART - FC BAYERN | Highlights | MD 13 – Bundesliga


Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (10' Βίμερ, 30' Αμούρα, 59' Μαγέρ-68' αυτ. Κουλιεράκης) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-0 (6' Γιαννούλης, 17' Καντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 2-1 (59' Μάινκα, 90'+ Ζίμερ-40' Μανζάμπι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 1-1 (51' Ελ Μάλα-90'+ Τζόουνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης  6-0 (9' Χάρντερ, 32' Μπάουμγκαρντερ, 47', 56', 65' Ντιομαντέ, 62' πεν. Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

6-GOAL-MADNESS And Diomande Hattrick!! | RB LEIPZIG - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | Bundesliga

Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 3-2 (63' Λοκόνγκα, 75' Βούσκοβιτς, 84' Πούλσεν-45' Στάγκε, 78' Νίνμα)

HSV Wins EPIC Northern Derby! | HAMBURGER SV - WERDER BREMEN | Highlights | MD 13 – Bundesliga 2025


Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 2-0 (43' Μπραντ, 60' Σλότερμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 37
Λειψία 29
Ντόρτμουντ 28
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23.
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Φράιμπουργκ 16
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16
Αμβούργο 15
Ουνιόν Βερολίνου 15
Άουγκσμπουργκ 13
Βόλφσμπουργκ 12
Χαϊντενχάιμ 11
Ζανκτ Πάουλι 8
Μάιντς 6

Serie A (14η αγωνιστική)
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα)



Ίντερ-Κόμο 4-0 (11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο)


Βερόνα-Αταλάντα 3-1 (28' Μπελγκάλι, 36' Τζοβάνε, 71' Μπερνέντε - 85' πέν. Σκαμάκα)

VERONA-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHTS | Verona finally find the first win of the season | SERIE A 2025/26

Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0 (52' πεν. Μπονατσόλι, 78' Σανάμπρια)

CREMONESE-LECCE 2-0 | HIGHLIGHTS | Cremonese find back-to-back wins | SERIE A 2025/26

Κάλιαρι-Ρόμα 1-0 (82' Γκαετάνο)

CAGLIARI-ROMA 1-0 | HIGHLIGHTS | Gaetano takes a huge win at the last minute | SERIE A 2025/26

Λάτσιο-Μπολόνια 1-1 (38' Ίσακσον - 40' Όντγκαρντ)

LAZIO-BOLOGNA 1-1 | HIGHLIGHTS | Two goals in two minutes settle the draw | SERIE A 2025/26


Νάπολι-Γιουβέντους 2-1 (7',78' Χόιλουντ - 59' Γιλντίζ)



Πίζα-Πάρμα 8/12
Ουντινέζε-Τζένοα 8/12
Τορίνο-Μίλαν 8/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Νάπολι 31
Ίντερ 30
Μίλαν 28 -13αγ.
Ρόμα 27
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Σασουόλο 20
Κρεμονέζε 20
Λάτσιο 19
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Αταλάντα 16
Τορίνο 14 -13αγ.
Κάλιαρι 14
Λέτσε 13
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10 -13αγ.
Βερόνα 9
Φιορεντίνα 6



1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης