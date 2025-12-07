Άλμα τετράδας η Κρίσταλ Πάλας με το διπλό στην έδρα της Φούλαμ, ήττα σοκ για Ρόμα στο Κάλιαρι, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Κυπελλούχος Αγγλίας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία καθώς με γκολ στο φινάλε πέρασε από το Κρέιβεν Κότατζ και είναι στην 4η θέση - Θύμα έκπληξης η Ρόμα στο Καμπιονάτο και η ήττα από την Κάλιαρι την έφερε στο -4 από την κορυφή