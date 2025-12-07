Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Άλμα τετράδας η Κρίσταλ Πάλας με το διπλό στην έδρα της Φούλαμ, ήττα σοκ για Ρόμα στο Κάλιαρι, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Κυπελλούχος Αγγλίας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία καθώς με γκολ στο φινάλε πέρασε από το Κρέιβεν Κότατζ και είναι στην 4η θέση - Θύμα έκπληξης η Ρόμα στο Καμπιονάτο και η ήττα από την Κάλιαρι την έφερε στο -4 από την κορυφή
Χωρίς νικητή έληξε το ελληνικό ντέρμπι Μπράιτον - Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» (βασικός ο Μαυροπάνος) προηγήθηκαν, αλλά στις καθυστερήσεις οι «γλάροι» ισοφάρισαν με το γκολ να ξεκινά από ανάποδο ψαλιδάκι του Κωστούλα
«Μαχαιριά» στις καθυστερήσεις για τη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου καθώς μέχρι το 90'+3' κρατούσε το τρίποντο στην έδρα της Βαλένθια (του πρώην ερυθρόλευκου Κορμπεράν), αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από τον Ντούρο και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
Στη Serie A η Ρόμα (του βασικού Τσιμίκα που έγινε αλλαγή στο 73') γνώρισε ήττα σοκ στην έδρα της Κάλιαρι (που βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού) πληρώνοντας το ότι έπαιζε με 10' από το 52' (λόγω αποβολής του Τσελίκ).
Premier League (15η)
Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36' Κας, 90'+5' Μπουεντία-52' Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+ Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31' Γκιμαράες, 45'+ πεν. Γκόρντον-90'+ πεν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73' πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6 Τανάκα - 48',50' Εκιτικέ, 80' Σομποσλάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1 (90'+1' Ρούτερ - 73' Μπόουεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2 (38' Γουίλσον - 20' Ενκέτια, 87' Γκουέχι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 33
Μάντσεστερ Σίτι 31
Άστον Βίλα 30
Κρίσταλ Πάλας 26
Τσέλσι 24
Σάντερλαντ 23
Λίβερπουλ 23
Μπράιτον 23
Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.
Έβερτον 24
Τότεναμ 22
Νιούκαστλ 22
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Φούλαμ 17
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2 -14αγ.
La Liga (15η αγωνιστική)
Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45'+ Μπιουκάναν, 64' Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45'+ πεν. Μπογιέ)
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6' Άντονι, 85' Γιορέντε, 90'πέν. Ερνάντες - 11',13',40' Τόρες, 31' Μπάρτζι, 59' πέν. Γιαμάλ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 (85' Μπερενγκέρ)
Ελτσε - Τζιρόνα 3-0 (40' Βαλέρα, 51', 57' Μιρ)
Βαλένθια-Σεβίλη 1-1 (90'+3' Ντούρο - 58' αυτ. Ταρέγκα)
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (39' πεν. Φερνάντεθ )
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 0-2 (54’, 90’+2’ Σβέντμπεργκ)
Οσασούνα-Λεβάντε 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.
Εσπανιόλ 27
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.
Χετάφε 20
Θέλτα 19
Έλτσε 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Σεβίλλη 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Βαλένθια 15
Μαγιόρκα 14
Οσασούνα 12 -14αγ.
Τζιρόνα 12
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9 -14αγ.
Bundesliga (13η)
Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58' αυτ. Ντα Κόστα)
Στουτγάρδη-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (11' Λάιμερ, 66', 82', 88' Κέιν, 78' Στάνισιτς)
Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (10' Βίμερ, 30' Αμούρα, 59' Μαγέρ-68' αυτ. Κουλιεράκης) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-0 (6' Γιαννούλης, 17' Καντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 2-1 (59' Μάινκα, 90'+ Ζίμερ-40' Μανζάμπι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 1-1 (51' Ελ Μάλα-90'+ Τζόουνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6-0 (9' Χάρντερ, 32' Μπάουμγκαρντερ, 47', 56', 65' Ντιομαντέ, 62' πεν. Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 3-2 (63' Λοκόνγκα, 75' Βούσκοβιτς, 84' Πούλσεν-45' Στάγκε, 78' Νίνμα)
Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 2-0 (43' Μπραντ, 60' Σλότερμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 37
Λειψία 29
Ντόρτμουντ 28
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23.
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Φράιμπουργκ 16
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16
Αμβούργο 15
Ουνιόν Βερολίνου 15
Άουγκσμπουργκ 13
Βόλφσμπουργκ 12
Χαϊντενχάιμ 11
Ζανκτ Πάουλι 8
Μάιντς 6
Serie A (14η αγωνιστική)
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα)
Ίντερ-Κόμο 4-0 (11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο)
Βερόνα-Αταλάντα 3-1 (28' Μπελγκάλι, 36' Τζοβάνε, 71' Μπερνέντε - 85' πέν. Σκαμάκα)
Κρεμονέζε-Λέτσε 2-0 (52' πεν. Μπονατσόλι, 78' Σανάμπρια)
Κάλιαρι-Ρόμα 1-0 (82' Γκαετάνο)
Λάτσιο-Μπολόνια 1-1 (38' Ίσακσον - 40' Όντγκαρντ)
Νάπολι-Γιουβέντους 2-1 (7',78' Χόιλουντ - 59' Γιλντίζ)
Πίζα-Πάρμα 8/12
Ουντινέζε-Τζένοα 8/12
Τορίνο-Μίλαν 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Νάπολι 31
Ίντερ 30
Μίλαν 28 -13αγ.
Ρόμα 27
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Σασουόλο 20
Κρεμονέζε 20
Λάτσιο 19
Ουντινέζε 18 -13αγ.
Αταλάντα 16
Τορίνο 14 -13αγ.
Κάλιαρι 14
Λέτσε 13
Τζένοα 11 -13αγ.
Πάρμα 11 -13αγ.
Πίζα 10 -13αγ.
Βερόνα 9
Φιορεντίνα 6
