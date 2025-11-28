Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι για ντεμπούτο του γιου του υπό τις οδηγίες του: «Η απόφαση ήταν προπονητική, όχι πατρική»
SPORTS
Ρόμπιν Φαν Πέρσι Φέγενορντ Σακίλ φαν Πέρσι

Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι για ντεμπούτο του γιου του υπό τις οδηγίες του: «Η απόφαση ήταν προπονητική, όχι πατρική»

Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι έδωσε στον γιο του, Σακίλ, το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στην ήττα της Φέγενορντ από τη Σέλτικ για το Europa League, τονίζοντας ότι η αλλαγή έγινε καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, καθώς χρειαζόταν γκολ η ομάδα

Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι για ντεμπούτο του γιου του υπό τις οδηγίες του: «Η απόφαση ήταν προπονητική, όχι πατρική»
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι, προπονητής της Φέγενορντ, δήλωσε ότι η απόφασή του να δώσει στον γιο του, Σακίλ, το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, στην ήττα του Europa League από τη Σέλτικ, ήταν μία επιλογή που έκανε «ως προπονητής» και όχι από πατρικό συναίσθημα.

Ο 19χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρασε δύο σεζόν στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι πριν ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στη Φέγενορντ, έκανε το ντεμπούτο του στο 81ο λεπτό της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

«Χρειαζόμασταν γκολ»

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε την κίνησή του:

«Πήρα αυτή την απόφαση ως προπονητής, όχι ως μπαμπάς, γιατί χρειαζόμασταν ένα γκολ», είπε ο Ρόμπιν φαν Πέρσι μετά το παιχνίδι.

«Ο Σακίλ είναι ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει από κάθε γωνία. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έβαλα μέσα».



Ο Λονδρέζος έφηβος δεν πρόλαβε να έχει ιδιαίτερη επίδραση και είχε μόνο ένα σουτ στην περιοχή της Σέλτικ. Μπήκε στο παιχνίδι ενώ το σκορ ήταν 2-1, με την ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ να σκοράρει το τρίτο της γκολ ένα λεπτό μετά την είσοδό του.

Κλείσιμο


Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι τόνισε ότι η σχέση τους εντός του συλλόγου βασίζεται στον επαγγελματισμό:

«Βλέπω τον Σακίλ ως έναν από τους παίκτες. Αυτό συμφωνήσαμε και οι δύο πριν από μερικά χρόνια, όταν ήδη συνεργαζόμασταν. Ο Σακίλ το διαχειρίστηκε πολύ καλά, όπως κι εγώ κατά τη γνώμη μου».

Ωστόσο, ο πατέρας φαν Πέρσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Από πατρικής πλευράς, όταν ο γιος σου κάνει το ντεμπούτο του, είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά εγώ δεν ασχολήθηκα πολύ με το να το απολαύσω εκείνη τη στιγμή, έκανα τη δουλειά μου, όπως έκανε και ο Σακίλ».

Πρόσθεσε δε, ότι θα υπάρξει χρόνος για να το γιορτάσουν στο σπίτι: «Είμαι περήφανος για τον Σακίλ, γιατί, όπως κάθε παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό. Δούλεψε σκληρά, το άξιζε».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης