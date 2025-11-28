Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι για ντεμπούτο του γιου του υπό τις οδηγίες του: «Η απόφαση ήταν προπονητική, όχι πατρική»

Ωστόσο, ο πατέρας φαν Πέρσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Από πατρικής πλευράς, όταν ο γιος σου κάνει το ντεμπούτο του, είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά εγώ δεν ασχολήθηκα πολύ με το να το απολαύσω εκείνη τη στιγμή, έκανα τη δουλειά μου, όπως έκανε και ο Σακίλ».Πρόσθεσε δε, ότι θα υπάρξει χρόνος για να το γιορτάσουν στο σπίτι: «Είμαι περήφανος για τον Σακίλ, γιατί, όπως κάθε παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό. Δούλεψε σκληρά, το άξιζε».