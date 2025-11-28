Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι για ντεμπούτο του γιου του υπό τις οδηγίες του: «Η απόφαση ήταν προπονητική, όχι πατρική»
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι έδωσε στον γιο του, Σακίλ, το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στην ήττα της Φέγενορντ από τη Σέλτικ για το Europa League, τονίζοντας ότι η αλλαγή έγινε καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, καθώς χρειαζόταν γκολ η ομάδα
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι, προπονητής της Φέγενορντ, δήλωσε ότι η απόφασή του να δώσει στον γιο του, Σακίλ, το Ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, στην ήττα του Europa League από τη Σέλτικ, ήταν μία επιλογή που έκανε «ως προπονητής» και όχι από πατρικό συναίσθημα.
Ο 19χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρασε δύο σεζόν στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι πριν ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του στη Φέγενορντ, έκανε το ντεμπούτο του στο 81ο λεπτό της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.
«Χρειαζόμασταν γκολ»
Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε την κίνησή του:
«Πήρα αυτή την απόφαση ως προπονητής, όχι ως μπαμπάς, γιατί χρειαζόμασταν ένα γκολ», είπε ο Ρόμπιν φαν Πέρσι μετά το παιχνίδι.
«Ο Σακίλ είναι ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει από κάθε γωνία. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έβαλα μέσα».
Ο Λονδρέζος έφηβος δεν πρόλαβε να έχει ιδιαίτερη επίδραση και είχε μόνο ένα σουτ στην περιοχή της Σέλτικ. Μπήκε στο παιχνίδι ενώ το σκορ ήταν 2-1, με την ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ να σκοράρει το τρίτο της γκολ ένα λεπτό μετά την είσοδό του.
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι τόνισε ότι η σχέση τους εντός του συλλόγου βασίζεται στον επαγγελματισμό:
«Βλέπω τον Σακίλ ως έναν από τους παίκτες. Αυτό συμφωνήσαμε και οι δύο πριν από μερικά χρόνια, όταν ήδη συνεργαζόμασταν. Ο Σακίλ το διαχειρίστηκε πολύ καλά, όπως κι εγώ κατά τη γνώμη μου».
A special moment at Feyenoord as Robin van Persie brought on his 19-year-old son, Shaqueel, for his senior debut. ❤️🇳🇱
"We have to work harder to earn that momentum again."
"Shaqueel is a player who can score from all angles."
Robin van Persie reflects on Feyenoord's home defeat to Celtic and his son making his debut 🗣️
📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/nWD7E1GC99
Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι τόνισε ότι η σχέση τους εντός του συλλόγου βασίζεται στον επαγγελματισμό:
«Βλέπω τον Σακίλ ως έναν από τους παίκτες. Αυτό συμφωνήσαμε και οι δύο πριν από μερικά χρόνια, όταν ήδη συνεργαζόμασταν. Ο Σακίλ το διαχειρίστηκε πολύ καλά, όπως κι εγώ κατά τη γνώμη μου».
Ωστόσο, ο πατέρας φαν Πέρσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Από πατρικής πλευράς, όταν ο γιος σου κάνει το ντεμπούτο του, είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά εγώ δεν ασχολήθηκα πολύ με το να το απολαύσω εκείνη τη στιγμή, έκανα τη δουλειά μου, όπως έκανε και ο Σακίλ».
Πρόσθεσε δε, ότι θα υπάρξει χρόνος για να το γιορτάσουν στο σπίτι: «Είμαι περήφανος για τον Σακίλ, γιατί, όπως κάθε παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από αυτό. Δούλεψε σκληρά, το άξιζε».
