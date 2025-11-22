Επιτέλους νίκη για τον Ιστορικό: Ο Πανιώνιος 107-105 μετά από δύο παρατάσεις την Καρδίτσα - Βίντεο
Χρειάστηκε να φτάσει στην 8η αγωνιστική για να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη Basket League ο Πανιώνιος - Καθοριστικά τρίποντα από Γκίκα και Τσαλμπούρη στην 2η παράταση

Την πρώτη του φετινή νίκη στη Stoiximan GBL πανηγύρισε ο Πανιώνιος και μάλιστα στη 2η παράταση καθώς για την 8η αγωνιστική επιβλήθηκε με 107-105 της Καρδίτσας , στο γήπεδό του. Πλέον οι «κυανέρυθροι» βρίσκονται στο 1-7 ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε στο 3-4 έχοντας τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια μακριά από την Καρδίτσα.



Ο Πανιώνιος παρότι προηγήθηκε με 13 πόντους (72-59) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, είδε την Καρδίτσα να επιστρέφει, να μειώνει δύο φορές στον πόντο και εν τέλει να προσπερνά με 83-82 στα 37'' με πέντε συνεχόμενους πόντους του Νίκου Δίπλαρου! Στα 21,8'' ο Χαντς σκόραρε για το (84-83), ενώ στα 14,1'' και πάλι ο Δίπλαρος, με 1/2 βολές έκανε το 84-84 και στην τελευταία επίθεση ο Τζέιλεν Χαντς αστόχησε σε τρίποντο!


Στην παράταση οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Μπράντον Τζέφερσον να σκοράρει για τρεις στα 38'' και να κάνει το 92-94. Στα 27'' ο Νέιτ Γουότσον θα ισοφαρίσει σε 94-94 με φόλοου κάρφωμα, όμως στα 5,8'' ο Νόα Χόρχλερ έβαλε μπροστά την ομάδα του με 96-94! Όμως ο Χαντς με καλάθι στα 0,3 έκανε το 96-96 και έστειλε το ματς στη δεύτερη παράταση!

Εκεί, Κασελάκης και Σταρκς έβαλαν τις δύο ομάδες στους 100 πόντους (100-100) με τις δύο ομάδες να κάνουν διαδοχικά λάθη και άστοχα σουτ, προφανώς λόγω της κούρασης. Ο Καμπερίδης με τρίποντο στο 1:30 για το τέλος έκανε το 100-103, ο Γουότσον είχε 1/2 βολές για το 101-103 ενώ μετά από το άστοχο τρίποντο του Χόρχλερ, ο Γιώργος Τσαλμπούρης με τρίποντο στα 43'' έκανε το 104-103. Στα 15,2'' ήταν η σειρά του Γκίκα να σκοράρει πίσω από τα 6,75μ. για το 107-105. Ο Πανιώνιος  έπαιξε καλή άμυνα στην τελευταία κατοχή, με τον Μπράντον Τζέφερσον να αστοχεί στο τελευταίο σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105.

