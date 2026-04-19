Φενερμπαχτσέ: Τραυματίστηκε ο Σίλβα στο ματς με τη Τραμπζονσπόρ και είναι αμφίβολος για τη Euroleague, δείτε βίντεο
Τις επόμενες ώρες θα εκτιμηθεί η κατάσταση του παίκτη και αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στη Ζαλγκίρις

Η Φενερμπαχτσέ δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τη νίκη, με 93-90, επί της Τραμπζονσπόρ στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά ο τραυματισμός του Κρις Σίλβα έκανε τους πάντες να ανησυχούν στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενόψει των play of της Euroleague με τη Ζαλγκίρις.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης πήρε μια 3η διαδοχική νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα κι ενώ για πρώτη φορά ο Γιασικεβίτσιους είχε όλους τους παίκτες του διαθέσιμους.




Όμως, στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου, ο Σίλβα τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο, σε μία φάση που ο Εγκε Αράρ τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.





Ο Αράρ κρατούσε τον Σίλβα και με τα δυο του χέρια, καθώς οι δύο παίκτες διεκδικούσαν το επιθετικό ριμπάουντ για να του κάνει μία λαβή... πάλης εν συνεχεία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Σίλβα.

Ο ψηλός της Φενερμπαχτσέ έδειξε να πονά και χρειάστηκε να φύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ, χωρίς να επιστρέψει στο παιχνίδι.

