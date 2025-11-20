ΠΑΟΚ: Συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή η ΕΕΑ για εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στον Μυστακίδη

Συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή (21/11) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα της μεταβίβασης μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη και στην εταιρεία συμφερόντων του, την «A Sports Group».



Αυτό αποκάλυψε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Game Changers» το μέλος της ΕΕΑ, Ηλίας Αρκούδης.

«Σήμερα παραλήφθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο φάκελος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος έχει όλα τα έγγραφα. Κάποια οικονομικά έγγραφα θα πρέπει να τα δω εγώ, αλλά λόγω και του μεγέθους του κ. Μυστακίδη δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Παρακάλεσα να κάνουμε όσο πιο γρήγορα τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Βρούτση.



Φρόντισε και ο πρόεδρος να συνεδριάσει η Επιτροπή αύριο με θέμα για δύο μεταβιβάσεις ομάδων» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την εταιρεία «A Sports Group», που ίδρυσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης: «Είναι 100% μέτοχος της εταιρείας ο κ. Μυστακίδης και ταυτίζεται με αυτήν. Θα ελέγξουμε και το οικονομικό μέρος. Η πρώτη ματιά και το οικονομικό μέγεθος του κ. Μυστακίδη δεν μας αφήνει περιθώρια για να πούμε ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα. Αν είναι πλήρης ο φάκελος, δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην τον εγκρίνουμε. Το μεσημέρι θα γίνει η συνεδρίαση».

Τέλος σημείωσε: «Θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις και η δεύτερη μεταβίβαση αφορά την ΠΑΕ Ηρακλής στον κ. Μονεμβασιώτη. Εμείς εξετάζουμε τον αγοραστή και αν έχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Είναι άλλο πράγμα η μεταβίβαση των μετοχών και άλλο οι οφειλές της ομάδας σε κάποιο παίκτη».











Ειδήσεις σήμερα



Πέθανε ο Πάνος Μαρινόπουλος



Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη - «Έσπασε» η φωνή του Αλέξη Τσίπρα στον συναισθηματικά φορτισμένο επικήδειο που εκφώνησε



«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό

