Εθνική Ελπίδων: Κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα με στόχο το απόλυτο στα προκριματικά του Euro
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη με τη νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας την περασμένη Παρασκευή έκανε το 4 στα 4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 του 2027
Η Εθνική Ελπίδων εντυπωσιάζει και φυσικά θέλει σήμερα να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της.
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη με τη νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας την περασμένη Παρασκευή έκανε το 4 στα 4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, που θα γίνει το 2027. Η Ελλάδα U21 έχει 12 βαθμούς έναντι 9 της Γερμανίας και στο σημερινό ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά είναι μονόδρομος για το πέντε στα πέντε και το απόλυτο στον πρώτο γύρο. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους που θα θελήσουν να στηρίξουν τα παιδιά.
Θυμίζουμε ότι το Euro U21 θα συνδιοργανώσουν Σερβία και Αλβανία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά εξασφαλίζουν το εισιτήριο οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.
Η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς κι αν η Εθνική επικρατήσει σήμερα την αφήνει στο -8 και ουσιαστικά την βγάζει νοκ άουτ, οπότε η μεγάλη αντίπαλος παραμένει η Γερμανία, την οποία και η Ελλάδα έχει εντός έδρας. Στον πρώτο αγώνα η Εθνική είχε νικήσει τα «πάντσερ» 3-2. Το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Η προετοιμασία της Ελπίδων ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. Η είσοδος των φιλάθλων, όπως αναφέραμε είναι ελεύθερη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς και θα γίνει από τη θύρα 1, ενώ το ματς θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.
1. Ελλάδα 12 (12-2)
2. Γερμανία 9 (9-4)
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-8)
6. Μάλτα 0 (0-18)
Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
Ελλάδα – Γεωργία 3-0
18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα
