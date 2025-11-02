ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ηλιόπουλος και Νίκολιτς πήγαν στον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά το ματς
ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ηλιόπουλος και Νίκολιτς πήγαν στον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά το ματς

Μετά το ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό τόσο ο Μάριος Ηλιόπουλος, όσο κι ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησαν με τον διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλο

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στον αξιόμαχο Παναιτωλικό του Γιάννη Αναστασίου, όμως χάρη στο γκολ - λύτρωση του Ορμπελίν Πινέδα στις καθυστερήσεις, πήρε τη νίκη με 1-0.

Από πλευράς Δικεφάλου υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία, τόσο για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, μέσω on-field review, έπειτα από υπόδειξη του VAR Ευαγγέλου, όσο και για άλλες αποφάσεις του διαιτητή Γιάννη Παπαδόπουλου.

Μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, όσο κι ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, προσέγγισαν και μίλησαν με τον Μακεδόνα ρέφερι, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει τετ α τετ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Πηγή:www.gazzetta.gr

