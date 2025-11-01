Bundesliga: Ο Γκιρασί ανέβασε την Ντόρτμουντ στη 2η θέση, 1-0 την Άουγκσμπουργκ - Δείτε το γκολ
Bundesliga Μπορούσια Ντόρτμουντ Άουγκσμπουργκ

Στο κατόπι της Μπάγερν Μονάχου οι Βεστφαλοί που μείωσαν την απόστασή τους από την κορυφή στους 4 βαθμούς - Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης

Ένα πολύ ωραίο γκολ του Σερχού Γκιρασί στο 37ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Ντόρτμουντ τη δεύτερη σερί νίκη της στην Bundesliga, αυτή τη φορά στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 1-0 στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής, «ανεβάζοντας» τους Βεστφαλούς στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν αγώνα περισσότερο.

Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 49' κι αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Γκαρμπί.

FC AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga 2025/26



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37' Γκιρασι)
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 01/11
Λειψία-Στουτγκάρδη 01/11
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 01/11
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 01/11
Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 01/11
Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 01/11
Κολωνία-Αμβούργο 02/11
Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 02/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 24
Ντόρτμουντ 20 -9αγ.
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Βόλφσμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7 -9αγ.
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3



