Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Bundesliga: Ο Γκιρασί ανέβασε την Ντόρτμουντ στη 2η θέση, 1-0 την Άουγκσμπουργκ - Δείτε το γκολ
Bundesliga: Ο Γκιρασί ανέβασε την Ντόρτμουντ στη 2η θέση, 1-0 την Άουγκσμπουργκ - Δείτε το γκολ
Στο κατόπι της Μπάγερν Μονάχου οι Βεστφαλοί που μείωσαν την απόστασή τους από την κορυφή στους 4 βαθμούς - Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης
Ένα πολύ ωραίο γκολ του Σερχού Γκιρασί στο 37ο λεπτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στην Ντόρτμουντ τη δεύτερη σερί νίκη της στην Bundesliga, αυτή τη φορά στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 1-0 στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής, «ανεβάζοντας» τους Βεστφαλούς στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με έναν αγώνα περισσότερο.
Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 49' κι αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Γκαρμπί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37' Γκιρασι)
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 01/11
Λειψία-Στουτγκάρδη 01/11
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 01/11
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 01/11
Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 01/11
Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 01/11
Κολωνία-Αμβούργο 02/11
Με τους γηπεδούχους αγωνίστηκε βασικός για άλλο ένα παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 49' κι αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Γκαρμπί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37' Γκιρασι)
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 01/11
Λειψία-Στουτγκάρδη 01/11
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 01/11
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 01/11
Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 01/11
Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 01/11
Κολωνία-Αμβούργο 02/11
Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Ντόρτμουντ 20 -9αγ.
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Βόλφσμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7 -9αγ.
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 24
Ντόρτμουντ 20 -9αγ.
Λειψία 19
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 13
Χοφενχάιμ 13
Κολωνία 11
Βέρντερ Βρέμης 11
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Βόλφσμπουργκ 8
Αμβούργο 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7 -9αγ.
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
Ειδήσεις σήμερα:
Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ
Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας
Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα