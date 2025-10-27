Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Premier League: Ο Ζοζέ Σα τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που του ζήτησαν τον... λόγο για την ήττα από την Μπέρνλι
Στα τελευταία λεπτά από τις κερκίδες ακούγονταν αποδοκιμασίες
Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι στο «Molineux» το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς η Γουλβς γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στις καθυστερήσεις από τη Μπέρνλι με 2-3.
Στα τελευταία λεπτά από τις κερκίδες ακούγονταν αποδοκιμασίες, συνθήματα κατά των ιδιοκτητών, αλλά κατά και του ίδιου του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος δεν άντεξε και απάντησε φωνάζοντας προς την εξέδρα με μέλη του σταφ να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.
Η ένταση, όμως, δεν έμεινε μόνο μέσα στο γήπεδο. Την ώρα που ο Ζοζέ Σα έφευγε με το αυτοκίνητό του μερικοί οπαδοί τον πλησίασαν για να του εκφράσουν την απογοήτευσή τους και οι τόνοι ανέβηκαν κι εκεί.
Ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού, όπως φάνηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διαπληκτιζόταν αρχικά για ώρα με τους φιλάθλους στη συνέχεια όμως άκουσε προσεκτικά τα παράπονά τους.
Σε εννέα ματς, οι Λύκοι έχουν πάρει μόλις δύο βαθμούς και βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας στην Premier League.
Wolves are a broken club. Vitor Pereira has completely lost the plot 👀 pic.twitter.com/91OjuesscA— Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) October 27, 2025
@alwayswolves
Wolves Jose Sa passionately talks to fans after Burnley defeat 📹 “Sumeet” #wwfc #josesa #wolverhamptonwanderers #wolvesfans #wolvesfc♬ original sound - ALWAYS WOLVES FAN TV
