Premier League: Ο Ζοζέ Σα τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που του ζήτησαν τον... λόγο για την ήττα από την Μπέρνλι
SPORTS
Premier League Γουλβς Ζοσέ Σα

Premier League: Ο Ζοζέ Σα τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που του ζήτησαν τον... λόγο για την ήττα από την Μπέρνλι

Στα τελευταία λεπτά από τις κερκίδες ακούγονταν αποδοκιμασίες

Premier League: Ο Ζοζέ Σα τσακώθηκε με οπαδούς της Γουλβς που του ζήτησαν τον... λόγο για την ήττα από την Μπέρνλι
Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι στο «Molineux» το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς η Γουλβς γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στις καθυστερήσεις από τη Μπέρνλι με 2-3.

Στα τελευταία λεπτά από τις κερκίδες ακούγονταν αποδοκιμασίες, συνθήματα κατά των ιδιοκτητών, αλλά κατά και του ίδιου του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος δεν άντεξε και απάντησε φωνάζοντας προς την εξέδρα με μέλη του σταφ να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Η ένταση, όμως, δεν έμεινε μόνο μέσα στο γήπεδο. Την ώρα που ο Ζοζέ Σα έφευγε με το αυτοκίνητό του μερικοί οπαδοί τον πλησίασαν για να του εκφράσουν την απογοήτευσή τους και οι τόνοι ανέβηκαν κι εκεί.



Ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού, όπως φάνηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διαπληκτιζόταν αρχικά για ώρα με τους φιλάθλους στη συνέχεια όμως άκουσε προσεκτικά τα παράπονά τους.

@alwayswolves

Wolves Jose Sa passionately talks to fans after Burnley defeat 📹 “Sumeet” #wwfc #josesa #wolverhamptonwanderers #wolvesfans #wolvesfc

♬ original sound - ALWAYS WOLVES FAN TV


Κλείσιμο
Σε εννέα ματς, οι Λύκοι έχουν πάρει μόλις δύο βαθμούς και βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας στην Premier League.



Ειδήσεις σήμερα:

Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές

«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης