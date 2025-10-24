Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Δώρας Γκουντούρα για το πρόβλημα στο μάτι της
Μέσω ανάρτησης η πρωταθλήτρια θέλησε να μοιραστεί την περιπέτειά της και να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας
Η Δώρα Γκουντούρα διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της. Η Ελληνίδα ξιφομάχος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το μάτι της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Μέσω ανάρτησης η πρωταθλήτρια θέλησε να μοιραστεί την περιπέτειά της και να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, μέσω της σωματικής και ψυχικής δοκιμασίας που βιώνει.
Η ανάρτηση της Δώρας Γκουντούρα:
«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, φωτίζουν».
