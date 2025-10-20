Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Χωρίς ζεστό νερό το «Emirates»: Αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο οι παίκτες της Ατλέτικο - Προχώρησαν σε καταγγελία οι Ισπανοί
Χωρίς ζεστό νερό το «Emirates»: Αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο οι παίκτες της Ατλέτικο - Προχώρησαν σε καταγγελία οι Ισπανοί
Απίστευτο περιστατικό στο γήπεδο της Άρσεναλ εκεί όπου την Τρίτη θα φιλοξενηθεί ο σπουδαίος αγώνας του Champions League
Ένα πρωτοφανές περιστατικό, ειδικά για το επίπεδο του Champions League βίωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζεται για το αυριανό ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase με αντίπαλο την Άρσεναλ στο «Emirates».
Τα πράγματα όμως δεν κύλησαν ομαλά για τους παίκτες του Σιμεόνε, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους στο Λονδρέζικο γήπεδο και αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια, ανακάλυψαν ότι δεν είχε ζεστό νερό με αποτέλεσμα να γυρίσουν στο ξενοδοχείο για να κάνουν ντους.
Φυσικά η ισπανική ομάδα δεν θα αφήσει το συγκεκριμένο συμβάν να περάσει, αφού υπέβαλε καταγγελία στην UEFA αναφέροντας μια ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως ζεστό νερό.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Τα πράγματα όμως δεν κύλησαν ομαλά για τους παίκτες του Σιμεόνε, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους στο Λονδρέζικο γήπεδο και αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια, ανακάλυψαν ότι δεν είχε ζεστό νερό με αποτέλεσμα να γυρίσουν στο ξενοδοχείο για να κάνουν ντους.
Φυσικά η ισπανική ομάδα δεν θα αφήσει το συγκεκριμένο συμβάν να περάσει, αφού υπέβαλε καταγγελία στην UEFA αναφέροντας μια ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως ζεστό νερό.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα