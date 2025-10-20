Χωρίς ζεστό νερό το «Emirates»: Αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο οι παίκτες της Ατλέτικο - Προχώρησαν σε καταγγελία οι Ισπανοί
SPORTS
Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ Champions League Μπάνιο

Χωρίς ζεστό νερό το «Emirates»: Αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο οι παίκτες της Ατλέτικο - Προχώρησαν σε καταγγελία οι Ισπανοί

Απίστευτο περιστατικό στο γήπεδο της Άρσεναλ εκεί όπου την Τρίτη θα φιλοξενηθεί ο σπουδαίος αγώνας του Champions League 

Χωρίς ζεστό νερό το «Emirates»: Αναγκάστηκαν να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο οι παίκτες της Ατλέτικο - Προχώρησαν σε καταγγελία οι Ισπανοί
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό, ειδικά για το επίπεδο του Champions League βίωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζεται για το αυριανό ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase με αντίπαλο την Άρσεναλ στο «Emirates».

Τα πράγματα όμως δεν κύλησαν ομαλά για τους παίκτες του Σιμεόνε, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους στο Λονδρέζικο γήπεδο και αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια, ανακάλυψαν ότι δεν είχε ζεστό νερό με αποτέλεσμα να γυρίσουν στο ξενοδοχείο για να κάνουν ντους. 

Φυσικά η ισπανική ομάδα δεν θα αφήσει το συγκεκριμένο συμβάν να περάσει, αφού υπέβαλε καταγγελία στην UEFA αναφέροντας μια ασυνήθιστη κατάσταση σε ένα σύγχρονο στάδιο που θα έπρεπε να διαθέτει βασικές παροχές όπως ζεστό νερό.




Ειδήσεις σήμερα:

Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE

Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης