Απίστευτες καταγγελίες Λουκάκου: Μας εκβίασαν μέλη της οικογένειάς μας, δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα μας
Απίστευτες καταγγελίες Λουκάκου: Μας εκβίασαν μέλη της οικογένειάς μας, δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα μας
Ο άσος της Νάπολι και τα αδέλφια του δε θα μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του πατέρα τους, Ρότζερ Λουκάκου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Κονγκό, καθώς, όπως καταγγέλλουν, υπήρξαν θύματα «οικογενειακού εκβιασμού»
Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησαν ο Ρομέλου Λουκάκου και τα αδέρφια του, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του πατέρα τους!
Ο Ρότζερ Λουκάκου σε ηλικία 58 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στην Κινσάσα του Κονγκό και η κηδεία του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή (17/10) στη βασιλική του Κόκελμπεργκ, στις Βρυξέλλες, ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Ρομέλου Λουκάκου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το σώμα του πατέρα του δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως στο Βέλγιο.
«Κάποιοι προσπάθησαν να μας εκβιάσουν»
«Όπως ίσως γνωρίζετε, είχαμε προγραμματίσει την κηδεία για αυτή την Παρασκευή. Όμως, λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο», έγραψε ο επιθετικός της Νάπολι.
Ο ίδιος, εκ μέρους του αδελφού του Τζόρνταν και των παιδιών τους, κατήγγειλε δημόσια τη στάση ορισμένων συγγενών:
«Ο πατέρας μας πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου και, ως αδέλφια, κάναμε τα πάντα για να φέρουμε τη σορό του στο Βέλγιο. Δυστυχώς, νιώσαμε ότι κάποιοι από την οικογένειά μας μάς εκβίαζαν. Αν ο πατέρας μας ήταν ακόμη εδώ, δε θα το δεχόταν ποτέ αυτό. Μας ραγίζει την καρδιά που δεν μπορούμε να τον συνοδεύσουμε αξιοπρεπώς στο τελευταίο του ταξίδι. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί μας κρατούσε μακριά από ορισμένα μέλη της οικογένειας».
«Αναπαύσου εν ειρήνη, πατέρα»
Η ανάρτηση του Ρομέλου Λουκάκου έκλεινε με ένα συγκινητικό μήνυμα, υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον αδελφό του Τζόρνταν και τα παιδιά τους, Ρομέο Τζόρνταν και Τάιλερ:
«Ο Θεός να ευλογεί την ψυχή σου, πατέρα. Σ’ αγαπάμε».
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο Βέλγιο, όπου ο Ρότζερ Λουκάκου είχε ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου και πρώην συμπαίκτες του εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι γιοι του δε θα μπορέσουν να του πουν το τελευταίο αντίο.
