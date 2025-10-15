Απίστευτες καταγγελίες Λουκάκου: Μας εκβίασαν μέλη της οικογένειάς μας, δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα μας

Ο άσος της Νάπολι και τα αδέλφια του δε θα μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία του πατέρα τους, Ρότζερ Λουκάκου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Κονγκό, καθώς, όπως καταγγέλλουν, υπήρξαν θύματα «οικογενειακού εκβιασμού»