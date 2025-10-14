Το απίστευτο σενάριο που μπορεί να φέρει το Σαν Μαρίνο των μηδέν βαθμών στα μπαράζ για το Μουντιάλ - Πρέπει να χάσει με πολλά γκολ

Μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει χάσει όλους τους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
, θα μπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί στο τουρνουά αν υποστεί άλλη μια ήττα από τη Ρουμανία.
Η μικρότερη χώρα της UEFA, το Σαν Μαρίνο
, είναι γνωστή ως μία από τις χειρότερες χώρες στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου και δεν κέρδισε κανέναν επίσημο αγώνα μέχρι τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν νίκησε το Λιχτενστάιν στο UEFA Nations League. Αυτή η νίκη ήρθε 34 χρόνια μετά τον πρώτο επίσημο αγώνα της, με και τις τρεις νίκες της να έρχονται εναντίον της ίδιας ομάδας.
Το Σαν Μαρίνο, η ομάδα του οποίου είναι κυρίως ημιεπαγγελματική, βρίσκεται στον Όμιλο «H» των προκριματικών του Μουντιάλ
και έχει χάσει και τους επτά αγώνες του, δεχόμενο 32 γκολ και σκοράροντας μόνο ένα. Η ομάδα του Ρομπέρτο Τσεβίλι, η χαμηλότερη στην κατάταξη της FIFA, έχασε 4-0 από την Κύπρο το Σάββατο, αλλά φαίνεται ότι η ήττα από τη Ρουμανία στον τελευταίο αγώνα της θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα απίστευτο σενάριο.
Η Ρουμανία είναι τρίτη στον όμιλο, τρεις βαθμούς πίσω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με ένα παιχνίδι να απομένει. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 15 Νοεμβρίου, πριν η Βοσνία αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του ομίλου Αυστρία λίγες μέρες αργότερα, όταν το Σαν Μαρίνο θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία. Η Ρουμανία, τερματίζοντας δεύτερη στον «Όμιλο H», θα προκριθεί στα πλέι-οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα συμμετέχουν συνολικά 16 ομάδες.
Πώς μπορεί το Σαν Μαρίνο να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο;
Από τις 16 ομάδες συνολικά στα μπαράζ, οι 12 θα είναι οι δεύτερες ομάδες των προκριματικών και άλλες τέσσερις θέσεις θα καλυφθούν από τις τέσσερις νικήτριες των γκρουπ του Nations League που δεν έχουν προκριθεί ήδη.
Κι όμως το Σαν Μαρίνο κέρδισε τον όμιλό του στο Nations League το 2024/25 - κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο D1 της League D
με επτά βαθμούς από τέσσερις αγώνες εναντίον του Γιβραλτάρ και του Λιχτενστάιν. Αυτό εξασφάλισε την άνοδο της μικρής χώρας στη League C
, αλλά της δίνει επίσης μια πραγματική ευκαιρία για μια ιστορική συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026.
Η Ρουμανία κέρδισε επίσης τον όμιλό της στο Nations League, κατακτώντας τον όμιλο C1
με το μέγιστο των βαθμών από έξι παιχνίδια και εξασφαλίζοντας την άνοδό της στον όμιλο B. Επομένως, σε μια παράξενη ανατροπή των γεγονότων, είναι προς το συμφέρον του Σαν Μαρίνο να χάσει εμφατικά από τη Ρουμανία,
ώστε να πάρει μία από τις θέσεις των πλέι-οφ που δίνονται στους νικητές του Nations League.
Στη
συνέχεια, θα διαγωνιστεί σε δύο παιχνίδια πλέι-οφ εναντίον ομάδων υψηλότερης κατάταξης από τις ανώτερες κατηγορίες, όπου δύο νίκες θα της εξασφαλίσουν την πρόκριση στο τουρνουά της Βόρειας Αμερικής το επόμενο έτος.
Λόγω του συστήματος της UEFA, το Σαν Μαρίνο μπορεί επίσης να προκριθεί στα πλέι-οφ αν η Σουηδία
ή η Βόρεια Ιρλανδία
τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους, καθώς και αυτές ήταν νικήτριες των ομίλων του Nations League.
Το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό για το Σαν Μαρίνο, που έχει την ευκαιρία να επιτύχει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα όλων των εποχών.
Ωστόσο, μια νίκη της Βοσνίας επί της Ρουμανίας στις 15 Νοεμβρίου θα μπορούσε να συντρίψει τα όνειρα του Σαν Μαρίνο.
48 ομάδες θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, 16 από τις οποίες θα εκπροσωπούν την UEFA.
