Βεζένκοφ: Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ, η Euroleague είναι μαραθώνιος
SPORTS
Σάσα Βεζένκοφ Ολυμπιακός Euroleague

Βεζένκοφ: Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ, η Euroleague είναι μαραθώνιος

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Dubai BC αλλά και τους τραυματισμούς που «χτύπησαν» την ομάδα

Βεζένκοφ: Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ, η Euroleague είναι μαραθώνιος

Για το παιχνίδι με την Dubai BC, τους τραυματισμούς που έχουν «χτυπήσει» την ομάδα αλλά και την δύσκολη συνέχεια μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ στη media day της Πέμπτης στο ΣΕΦ. 

Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού σημείωσε:

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη διοργάνωση, πρόκειται για έναν μαραθώνιο. Καμία ομάδα δεν είναι ακόμη στο 100%, αλλά κάθε νίκη μετράει, δίνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και χρόνο. Η Ντουμπάι είναι επικίνδυνη, γιατί παίζει χωρίς πίεση. Έχει ταλέντο, προσωπικότητα, και ξεκίνησε με μεγάλη νίκη. Εμείς, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας, θέλουμε να κρατήσουμε το ΣΕΦ αλώβητο και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας για να κερδίσουμε».

Για τα προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα: «Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε βάθος στο ρόστερ. Έχουμε παίκτες με ποιότητα και εμπειρία, και όποιος κληθεί να αγωνιστεί θα δώσει το 100%. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάμε πίσω, ή ποιος δεν είναι μαζί μας, όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς, και πρέπει να προχωράμε.»

Σχετικά με τακτικές, χημεία και ρόλους: «Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ. Στόχος μας είναι να είμαστε συμπαγείς, να παίζουμε άμυνα στο 100%, να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα και να κερδίζουμε. Προχωράμε βήμα-βήμα, προπόνηση-προπόνηση, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτός είναι ο μόνος δρόμος σε μια διοργάνωση όπως η EuroLeague που είναι μαραθώνιος».


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους

Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης