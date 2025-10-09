Βεζένκοφ: Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ, η Euroleague είναι μαραθώνιος

Για το παιχνίδι με την Dubai BC, τους τραυματισμούς που έχουν «χτυπήσει» την ομάδα αλλά και την δύσκολη συνέχεια μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ στη media day της Πέμπτης στο ΣΕΦ.



Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού σημείωσε:



«Είναι πολύ νωρίς ακόμα στη διοργάνωση, πρόκειται για έναν μαραθώνιο. Καμία ομάδα δεν είναι ακόμη στο 100%, αλλά κάθε νίκη μετράει, δίνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και χρόνο. Η Ντουμπάι είναι επικίνδυνη, γιατί παίζει χωρίς πίεση. Έχει ταλέντο, προσωπικότητα, και ξεκίνησε με μεγάλη νίκη. Εμείς, με τον κόσμο μας στο πλευρό μας, θέλουμε να κρατήσουμε το ΣΕΦ αλώβητο και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας για να κερδίσουμε».

Για τα προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα: «Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε βάθος στο ρόστερ. Έχουμε παίκτες με ποιότητα και εμπειρία, και όποιος κληθεί να αγωνιστεί θα δώσει το 100%. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάμε πίσω, ή ποιος δεν είναι μαζί μας, όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς, και πρέπει να προχωράμε.»

Σχετικά με τακτικές, χημεία και ρόλους: «Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Δεν έχουμε βρει πλήρως χημεία και ρόλους μέσα στο παρκέ. Στόχος μας είναι να είμαστε συμπαγείς, να παίζουμε άμυνα στο 100%, να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα και να κερδίζουμε. Προχωράμε βήμα-βήμα, προπόνηση-προπόνηση, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτός είναι ο μόνος δρόμος σε μια διοργάνωση όπως η EuroLeague που είναι μαραθώνιος».





