Μπαρτζώκας: Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά σύντομα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού χαρακτήρισε δύσκολη την αυριανή (10/10) αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC, στάθηκε στις απουσίες που έχει η ομάδα του, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής τη Ντουμπάι BC στο πρώτο του εντός έδρας ματς στη φετινή Euroleague, έχοντας όμως να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια του...
Οι Κίναν Έβανς, Τόμας Γουόκαπ, Σακιέλ ΜακΚίσικ είναι σίγουρα νοκ άουτ ενώ και ο Εβάν Φουρνιέ έχει ελάχιστες πιθανότητες να αγωνιστεί, ανεβάζοντας σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, μ' έναν αντίπαλο ο οποίος επιθετικά τουλάχιστον είναι πολύ επικίνδυνη, όπως επεσήμανε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:
«Θα δούμε μία αστάθεια από όλες τις ομάδες φέτος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Να καταλάβετε όλοι την δυσκολία του εγχειρήματος αυτού για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Εμείς δυστυχώς έχουμε κάποιες απώλειες. Δυστυχώς για εμάς χτύπησε ο Γουόκαπ και δεν θα παίξει. Από μία πλήξη στον γλουτιαίο, έχει αιμάτωμα και θα μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός. Σημαντική απουσία για εμάς. Συν το γεγονός ότι είναι έξω ο ΜακΚίσικ και ο Έβανς. Ο Φουρνιέ θα δούμε αν θα είναι έξω ή όχι, γιατί θα δοκιμάσει τώρα. Γενικά πάντως δύσκολα να παίξει. Ο Ντόντα Χολ είχε μία τροφική δηλητηρίαση, είναι εδώ θα κάνει προπόνηση και θα είναι. Γενικά στην περιφέρειά μας έχουμε θέματα και θα πρέπει με ομαδικό παιχνίδι να τα καλύψουμε», είπε για τους τραυματισμούς.
Για το ματς που έρχεται: «Πρόκειται για μία ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο. Όχι αντίστοιχη αμυντική προσήλωση. Μία ομάδα που ίσως είναι η καλύτερη στις iso επιθέσεις ένας εναντίον ενός. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ απ’ ότι εμείς. Εμείς πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα. Πρέπει να είμαστε physical, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα, γιατί είναι πολύ ταλαντούχοι παίκτες, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει το παιχνίδι να πάει σε έναν ρυθμό πάνω κάτω. Θέλουμε να εκτελέσουμε καλά. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο στην έδρα μας».
Για τον Σφαιρόπουλο και την απομάκρυνση του: «Όσο αυξάνεται η οικονομική δύναμη που αυτή τη στιγμή παράγει το μπάσκετ και η δημοφιλία του, αυξάνεται και η πίεση στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες ομάδων, είτε GM’s, είτε προπονητές, είτε παίκτες. Αυτή τη στιγμή η πίεση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες είναι μεγάλη. Προφανώς δεν υπάρχει υπομονή. Δεν θέλω να κρίνω αποφάσεις άλλων διοικήσεων, ούτε κανενός. Ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Το λένε τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γίνεται στην Αμερική, στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο, οι προπονητές αλλάζουν πολύ συχνά. Είναι ένα σημείο των καιρών. Δεν υπάρχει πολλή υπομονή. Υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Υπάρχει μετάθεση ευθυνών. Είναι κάτι που θα βλέπουμε τα επόμενα χρόνια».
Για το αν είναι δυσκολότερη η δουλειά του που η Dubai BC είναι καινούργια ομάδα στη διοργάνωση: «Κατά βάση καινούργιες ομάδες είναι όλες. Όλες έχουν προσθήκες και αφαιρέσεις. Το δείγμα είναι μικρό . Οι προπονητικές φιλοσοφίες θέλουν κάποιο χρόνο να καθιερωθούν. Βλέπεις πολλά τρικ. Τα ταξίδια είναι πολύ περισσότερα, αλλά έχουμε ένα δείγμα στο τι παίζουν, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλές. Κι εμείς έχουμε νέα πρόσωπα. Αμυντικά έχουμε πολλές φορές ανισορροπία αυτή τη στιγμή, από κακές συνεννοήσεις, ίσως από κακή εκτίμηση πραγμάτων. Αλλά έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι, μέχρι να σταθεροποιήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι γρήγορα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που είμαστε».
