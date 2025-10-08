Ο Βραζιλιάνος διεθνής Έβερτον Ριμπέιρο έκανε επέμβαση σε καρκίνο του θυρεοειδούς

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Βραζιλιάνος διεθνής Έβερτον Ριμπέιρο, μέσος της Μπαΐα, ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) μέσω των social media ότι πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από φιλάθλους και συλλόγους.
Ο 36χρονος, που αγωνίστηκε με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, διευκρίνισε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (6/10).
«Όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Αναρρώνω με πίστη και με τη στήριξη της οικογένειάς μου και όλων εσάς», ανέφερε στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους.
Ο Ριμπέιρο είχε αγωνιστεί την Κυριακή (5/10) με τη Μπαΐα στη νίκη 1-0 επί της Φλαμένγκο, της ομάδας με την οποία κατέκτησε δύο φορές το Κόπα Λιμπερταδόρες.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) του εξέφρασε «όλη τη δύναμη και τη θετική ενέργειά της», ενώ αρκετοί βραζιλιάνικοι σύλλογοι – ανάμεσά τους και η Φλαμένγκο – έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.
