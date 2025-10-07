Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι κατοχύρωσε το παρατσούκλι του «Cold Palmer» ως εμπσρικό σήμα
Ο 23χρονος άσος της Τσέλσι προχώρησε σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη νέα εποχή εμπορικής αυτονομίας των ποδοσφαιριστών
Το μακρινό 1989 ο τότε προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς Πατ Ράιλι μετά τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο που κατέκτησε η ομάδα του στο NBA είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι ο στόχος του είναι το «Three-peat». Ο συνδυασμός των λέξεων «three» και «repeat» είχε μόλις ακουστεί για πρώτη φορά και ο πανέξυπνος Ράιλι, αντιλήφθηκε γρήγορα ότι είχε «γεννήσει» κάτι πραγματικά εξαιρετικό, κινώντας άμεσα τις διαδικασίες για να κατοχυρώσει τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα της συγκεκριμένης φράσης.
Παρόλο που οι Λέικερς δεν κατάφεραν ποτέ να κατακτήσουν ένα τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το «three-peat» χρησιμοποιήθηκε εκτενώς τα επόμενα χρόνια (στις δυναστείες των Σικάγο Μπουλς στο μπάσκετ και τον Νιου Γιορκ Γιάνκις στο μπέιζμπολ) με την εταιρία του Ράιλι (Riles & Company, Inc.) να θησαυρίζει (αν και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων καταλήγει σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία στηρίζει ο έμπειρος τεχνικός).
Αυτή ήταν μία από τις πρώτες εμπορικές κινήσεις που έγιναν από ένα πρόσωπο του αθλητισμού, με την έννοια των εμπορικών δικαιωμάτων (χρήση εικόνας, κλπ) να είναι πλέον ένα από τα βασικά αντικείμενα των διαπραγματεύσεων στις μεγάλες μεταγραφές και όχι μόνο.
Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο άσος της Τσέλσι και της εθνικής Αγγλίας, Κόουλ Πάλμερ, προχώρησε σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη νέα εποχή εμπορικής αυτονομίας των ποδοσφαιριστών καθώς κατοχύρωσε επίσημα το παρατσούκλι του, «Cold Palmer», ως εμπορικό σήμα.
Η αίτησή του, που είχε κατατεθεί στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο Νοέμβριο, εγκρίθηκε την Παρασκευή, δίνοντάς του αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του ονόματος για εμπορικούς σκοπούς μέχρι το 2034, με δυνατότητα ανανέωσης ανά δεκαετία.
Η φράση «Cold Palmer», που συνδέθηκε με τη χαλαρή προσωπικότητά του, αλλά κυρίως με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό μετά από κάθε γκολ (τρίβει τα χέρια του στους ώμους σα να... κρυώνει), γίνεται πλέον trademark. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χωρίς άδεια του ποδοσφαιριστή για εμπορική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με την αίτησή του, το σήμα καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων — από ρούχα, αξεσουάρ και παιχνίδια μέχρι κινητά, καλλυντικά, ποτά, ακόμα και… χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Η αίτηση είχε αντιμετωπίσει αντίσταση από το γαλλικό οινοποιείο Château Palmer, λόγω ομοιότητας ονόματος. Ωστόσο, μετά από τροποποίηση, ο Πάλμερ απέσυρε κάθε αναφορά σε κρασί, κρατώντας τα δικαιώματα για άλλα αλκοολούχα ποτά, όπως λικέρ ή ενεργειακά ποτά.
Πώς επωφελείται ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής
Η κατοχύρωση προσφέρει στον 23χρονο μεσοεπιθετικό νομική προστασία απέναντι σε τρίτους που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του, ενώ παράλληλα του ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικά εμπορικά έσοδα.
Όπως εξηγεί έμπειροι νομικοί «ένας ποδοσφαιριστής που κατοχυρώνει το όνομά του προστατεύει την επωνυμία του και ταυτόχρονα δημιουργεί μια μακροχρόνια πηγή εισοδήματος μέσα από αδειοδοτήσεις και συνεργασίες. Με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, είναι πολύ πιο εύκολο να επιβάλεις τα δικαιώματά σου. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το trademark — και να βρεθεί αντιμέτωπος με ακριβές δικαστικές διαδικασίες».
Επιχειρηματική στρατηγική
Ο Πάλμερ συνεργάζεται ήδη με μεγάλες εταιρείες όπως Nike, Beats by Dre, Burberry και boohooMAN, ενισχύοντας την εμπορική του παρουσία πέρα από το ποδόσφαιρο. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το brand «Cold Palmer» δίπλα σε ονόματα όπως CR7 του Ρονάλντο ή Le Football, il a changé του Μπαπέ.
Παράλληλα, έχει καταθέσει και δεύτερη αίτηση για να κατοχυρώσει τη διάσημη «παγωμένη» πανηγυρική του κίνηση, η οποία σχετίζεται με το όνομα «Cold Palmer». Αν εγκριθεί, θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά σε εμπορικά προϊόντα ή σε video games, χωρίς να περιορίζει άλλους ποδοσφαιριστές που τη μιμούνται στο γήπεδο.
Τι σημαίνει αυτό για την Τσέλσι
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνονται στα τυπικά συμβόλαια των παικτών της Premier League. Αυτό σημαίνει ότι η Τσέλσι θα πρέπει να λάβει άδεια ή να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία για να χρησιμοποιήσει το brand «Cold Palmer» σε προωθητικές ενέργειες.
Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες όπως η EA Sports, που θα χρειαστούν έγκριση για να συμπεριλάβουν τη φιγούρα ή την πανηγυρική του κίνηση στα παιχνίδια της σειράς EAFC.
Οι ποδοσφαιριστές ως εμπορικά brands
Ο Πάλμερ ακολουθεί το παράδειγμα μεγάλων ονομάτων όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που έχουν κατοχυρώσει τα ονόματα, τα αρχικά ή τους πανηγυρισμούς τους ως trademarks.
Όπως σημειώνουν νομικοί, αυτή η τάση «ανοίγει την πόρτα για μια νέα εποχή», όπου οι ποδοσφαιριστές ανακτούν έλεγχο των δικαιωμάτων εικόνας τους, μετατρέποντας την προσωπικότητά τους σε πολυεπίπεδο εμπορικό προϊόν.
