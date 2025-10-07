Ο Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι κατοχύρωσε το παρατσούκλι του «Cold Palmer» ως εμπσρικό σήμα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνονται στα τυπικά συμβόλαια των παικτών της Premier League. Αυτό σημαίνει ότι η Τσέλσι θα πρέπει να λάβει άδεια ή να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία για να χρησιμοποιήσει το brand «Cold Palmer» σε προωθητικές ενέργειες.Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες όπως η EA Sports, που θα χρειαστούν έγκριση για να συμπεριλάβουν τη φιγούρα ή την πανηγυρική του κίνηση στα παιχνίδια της σειράς EAFC.Ο Πάλμερ ακολουθεί το παράδειγμα μεγάλων ονομάτων όπως οι Ντέιβιντ Μπέκαμ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, που έχουν κατοχυρώσει τα ονόματα, τα αρχικά ή τους πανηγυρισμούς τους ως trademarks.Όπως σημειώνουν νομικοί, αυτή η τάση «ανοίγει την πόρτα για μια νέα εποχή», όπου οι ποδοσφαιριστές ανακτούν έλεγχο των δικαιωμάτων εικόνας τους, μετατρέποντας την προσωπικότητά τους σε πολυεπίπεδο εμπορικό προϊόν.