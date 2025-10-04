Πρώτη ήττα για Χιμένεθ στον Άρη - «Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη», είπε ο Ισπανός μετά το 3-0 από τον ΟΦΗ
Στη νοοτροπία των παικτών του στάθηκε στις δηλώσεις του ο Μανόλο Χιμένεθ
Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό ο Άρης ηττήθηκε 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα στην εποχή Χιμένεθ στον Άρη με τον Ισπανό να ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο μέσω της Cosmote TV.
Θα πρέπει να είναι μάθημα. Να καταλάβουμε όλοι ότι τίποτα δεν κερδίζεται φορώντας μόνο τη φανέλα της ομάδας. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί».
Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ
«Δεν κάναμε τίποτα καλά. Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά. Δεν κάναμε μία καλή προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας και το ματς που παίξαμε.
