Ζοάο Μάριο: Απολαμβάνω να είμαι στην ΑΕΚ, παίζω όπου θέλει ο προπονητής

Ευτυχισμένος στην ΑΕΚ δηλώνει ο Ζοάο Μάριο.



Ο Πορτογάλος, πρωταθλητής Ευρώπης το 2016, μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι με την Τσέλιε που είδε από την τηλεόραση, αφού δεν πρόλαβε να μπει στη λίστα της Ευρώπης, για την... ζωή στην ΑΕΚ αλλά και για την αγαπημένη του θέση.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζοάο Μάριο



Για το αν παρακολούθησε το παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε και τι αίσθηση του άφησε: «Φυσικά, παρακολούθησα το παιχνίδι. Δεν ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα, ήταν η πρώτη μας ήττα στη σεζόν. Μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Ένα δύσκολο παιχνίδι για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εναντίον αυτών των αντιπάλων. Αλλά μπορούμε να δούμε το παιχνίδι σαν ομάδα και να διορθώσουμε κάποιες πτυχές του παιχνιδιού μας».

Για το αν θέλουν οι παίκτες να βγάλουν αντίδραση: «Ναι, είμαι περισσότερο από σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν πως είναι σαν “ξυπνητήρι”. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, λειτουργεί πάντα ως τέτοιο. Ειδικά τώρα που θα παίξουμε μακριά από το γήπεδό μας, πρέπει να αντιδράσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε, με το να είμαστε στις πρώτες θέσεις».

Για το τι περίμενε όταν ήρθε στην ΑΕΚ και τι συνάντησε: «Το απολαμβάνω γιατί βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ, με θετική ενέργεια παντού στον σύλλογο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γιατί αυτή η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αυτό που απολαμβάνω ακόμη και στις προπονήσεις. Οπότε, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ κι ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν».

Για το ποια είναι η αγαπημένη του θέση: «Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα είναι να παίζω, να είμαι μέρος της ομάδας. Ως μέσος, στο “8” και στο “10” νιώθω πιο άνετα, αλλά συμβαίνει συχνά στην καριέρα μου να παίζω τόσες πολλές φορές αριστερά, να παίζω δεξιά. Δεν βλέπω το πρόβλημα σε αυτό. Οπουδήποτε με θέλει ο προπονητής θα είμαι έτοιμος».



Ειδήσεις σήμερα:



Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές



Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι



Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»