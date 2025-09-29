Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Το γκολ του Πιερό... μέσα από το τέρμα και η αποθέωση Ηλιόπουλου σε Μάνταλο: Η παρακάμερα από τη νίκη της ΑΕΚ - Βίντεο
Το γκολ του Πιερό... μέσα από το τέρμα και η αποθέωση Ηλιόπουλου σε Μάνταλο: Η παρακάμερα από τη νίκη της ΑΕΚ - Βίντεο
Η ΑΕΚ δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης με τους πανηγυρισμούς στο γκολ του Πιερό, αλλά και την αποθέωση που γνώρισε ο Πέτρος Μάνταλος
Η ΑΕΚ συνεχίζει ασταμάτητη την πορεία της στη Super League, διατηρώντας το αήττητο σερί της και επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, ύστερα από τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου. Με τους τρεις βαθμούς, η «Ένωση» έφτασε τους 13, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό.
Το «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φρανζί Πιερό, δίνοντας στους «κιτρινόμαυρους» το πολυπόθητο τρίποντο σε ένα ματς όπου η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο αλλά δυσκολεύτηκε να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα.
Η βραδιά είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς ήταν αφιερωμένη στον αρχηγό της ομάδας, Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Έλληνας μέσος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, που αναγνώρισε την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο.
Στα αποδυτήρια, το κλίμα ήταν εορταστικό, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει την παρακάμερα του αγώνα, καταγράφοντας τους πανηγυρισμούς στο γκολ του Αϊτινού φορ, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν για τον Μάνταλο.
Το «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φρανζί Πιερό, δίνοντας στους «κιτρινόμαυρους» το πολυπόθητο τρίποντο σε ένα ματς όπου η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο αλλά δυσκολεύτηκε να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα.
Η βραδιά είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς ήταν αφιερωμένη στον αρχηγό της ομάδας, Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε 400 εμφανίσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Έλληνας μέσος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, που αναγνώρισε την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο.
Στα αποδυτήρια, το κλίμα ήταν εορταστικό, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει την παρακάμερα του αγώνα, καταγράφοντας τους πανηγυρισμούς στο γκολ του Αϊτινού φορ, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν για τον Μάνταλο.
Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 - Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός
Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης διαφεύγει μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη - Από την αστυνομία έμαθε ότι αναζητείται
Η αντίδραση του Κονταρού για το τροχαίο που προκάλεσε ο Μπισμπίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα