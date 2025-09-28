Super League 2: Εμφατικό 3χ3 για τη Νίκη Βόλου, 3-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας, «διπλό» για τον Ηρακλή, 1-0 τον Καμπανιακό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd4g8wzc3msp)

Η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν κατάφερε να γίνει όσο πιεστική θα ήθελε,παρά την ώθηση του κόσμου της και σαν μην έφτανε αυτό δέχθηκε και δεύτερο γκολ από τους Βολιώτες.Μετά την ευκαιρία που έχασε ο Τζανετόπουλος στο 22' με την κεφαλιά του που απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος, ο Λουκίνας έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Πέττα, εκείνος μπήκε στην περιοχή, έκανε μία ντρίμπλα κι εκτέλεσε ωραία για το 0-2.Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιάννης Λουκίνας σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά στο 72ο λεπτό και στην ουσία τελείωσε το παιχνίδι κάνοντας το 3-0 υπέρ της ομάδας του.Κάπου εκεί η... σεμνή τελετή έλαβε τέλος και η ομάδα του Βόλου πήρε μία σημαντική στην δυνατή έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας κάνοντας το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα.Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Θεοδωρόπουλος Πεταυράκης (46′ Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (69′ Μανουσάκης), Ομρανί (74′ Καπεντζής), Μπούσης, Νοικοκυράκης, Στίκας, Κάσσος, Καρίμ (55′ Μπάλας), Τίντε (55′ Νικολιάς).Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (86′ Αρίας), Γκαντέλιο (86′ Μπαριέντος), Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας (86′ Μπαξεβάνος), Σίλβα (61′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης, Στοΐλκοβιτς, Λουκίνας (80′ Γιακουμάκης).Αποτελέσματα και πρόγραμμα 3ης αγωνιστικήςΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ 2-4Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β 1-1Κυριακή 28/9Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-3Καμπανιακός - Ηρακλής 0-1Δευτέρα 29/9Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα (14:00)Η βαθμολογία του Βορείου Ομίλου1. Νίκη Βόλου 92. Αναγέννηση Καρδίτσας 63. Ηρακλής 74. Αστέρας Τρίπολης Β 5-------------------------------------5. Μακεδονικός 46. ΠΑΟΚ Β 37.Νέστος Χρυσούπολης 3 (1 αγώνα λιγότερο)8. Καμπανιακός 39. Καβάλα 0 (1 αγώνα λιγότερο)10. ΠΑΣ Γιάννινα 0