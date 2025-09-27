ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα για το δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη
SPORTS
Super League 1 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης Δημήτρης Πέλκας

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα για το δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (20:30) στην Τρίπολη

ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα για το δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει την Κυριακή (20:30) τον Αστέρα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09) στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει το ταξίδι της για Τρίπολη.

Η προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις.Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου θα είναι οι: Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας

«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο

Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία


Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης