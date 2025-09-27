ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα για το δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη

Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει την Κυριακή (20:30) τον Αστέρα για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09) στη Νέα Μεσημβρία, λίγο πριν η ομάδα ξεκινήσει το ταξίδι της για Τρίπολη.



Η προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στις στατικές φάσεις.Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας , ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία.



Αναλυτικά οι παίκτες που θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου θα είναι οι: Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης.



