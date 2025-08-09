Επίθεση Σαλάχ στην UEFA για τον θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ»

Με αναδημοσίευση γεμάτη νόημα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ σχολίασε με τον τρόπο του τη στάση της UEFA γύρω από την κατάσταση στην Παλαιστίνη, δείχνοντας ξανά τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό