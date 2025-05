Αταμάν: «Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ, η συγκέντρωσή μας είναι στον ημιτελικό»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Ματίας Λεσόρ άφησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, με δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής του «τριφυλλιού» για το Άμπου Ντάμπι ενόψει του φάιναλ φορ της Euroleague. Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε ότι «αν υπάρχει ρίσκο δεν θα παίξει», ωστόσο τόνισε πως τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος σέντερ έχει προπονηθεί ελαφρά και πως «αυτό που έχουμε δει είναι θετικό». Παρ' όλα αυτά, ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης επισήμανε ότι «η συγκέντρωσή μας δεν είναι στον Ματίας, είναι στο φάιναλ φορ και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε».Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε αναλυτικά:«Αν έχει ρίσκο, δεν θα παίξει. Τις τελευταίες δύο τρεις μέρες προπονήθηκε με την ομάδα κι αν καταλάβω πως μπορεί να παίξει και να κάνει εμφάνιση στο γήπεδο θα τον αφήσω να το κάνει. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα είναι στο ρόστερ. Ο Ματίας είναι τόσο σημαντικός όπως και η ομάδα. Ακόμα κι αν είναι στο ρόστερ δεν ξέρω... Ήρθαμε έως εδώ όλη τη σεζόν χωρίς τον Ματίας και πρέπει να επιβιώσουμε με την ομάδα. Αν παίξει, είναι σίγουρα ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη και θα βοηθήσει την ομάδα. Η συγκέντρωσή μας δεν είναι στον Ματίας, είναι στο φάιναλ φορ και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε».: «Η Φενέρ είναι μία πολύ καλή ομάδα κι έκαναν μια εξαιρετική σεζόν τερματίζοντας δεύτεροι με μία νίκη παραπάνω από εμάς. Στην κανονική περίοδο τους νικήσαμε και στα δύο παιχνίδια, όμως και τα δύο ήταν πολύ κοντά, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο τώρα. Έχουν πολύ έμπειρους παίκτες, αλλά έχουμε κι εμείς την εμπειρία και θα πάμε στο γήπεδο για να νικήσουμε. Θα συνεχίσουμε την προετοιμασία μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε εκεί για δεύτερη φορά και θέλουμε να το απολαύσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Πάντα είναι δύσκολο να κάνεις το "back to back". Είναι ένα τουρνουά που πρέπει να κερδίσουμε δύο παιχνίδια. Σκεφτόμαστε τον ημιτελικό, πρώτα πρέπει να κερδίσουμε τον ημιτελικό και μετά θα σκεφτούμε τον τελικό».«Η ψυχολογία είναι ίδια. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μπροστά, τερμάτισε πρώτος στη regular season. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, το κάναμε στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που θέλουν να κερδίσουν. Ήταν το πρώτο μας φάιναλ φορ πέρυσι και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κερδίσουμε το τρόπαιο, υπάρχουν άλλες τρεις επικίνδυνες ομάδες, θα είναι δύσκολο».ο οποίος υπογράμμισε ότι είναι πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να κάνει το "back to back", γιατί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «όλοι θέλουν να κερδίσουν την ομάδα που έχει τα σκήπτρα». Όμως, ο Αμερικανός γκαρντ ξεκαθάρισε ότι «πάμε να κερδίσουμε δύο παιχνίδια», ενώ επισήμανε πως «αν καταφέρει να παίξει ο Λεσόρ, σίγουρα θα μας βοηθήσει».Συγκεκριμένα, ο Γκραντ είπε:«Πάμε να κερδίσουμε δύο παιχνίδια. Αν καταφέρει να παίξει ο Λεσόρ σίγουρα θα μας βοηθήσει, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της EuroLeague. To "back to back" είναι πιο δύσκολο από αυτό που κάναμε πέρυσι. Φέτος όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Το λέμε μεταξύ μας από την αρχή της σεζόν, γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν την ομάδα που έχει τα σκήπτρα, είναι πια παραπάνω πίεση. Είμαστε πεινασμένοι για τον τίτλο, θέλουμε να τον κερδίσουμε. Είχαμε μερικές ημέρες ξεκούρασης, κάναμε ορισμένες καλές προπονήσεις και είμαστε έτοιμοι για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε. Όλοι κοιτάμε τον ημιτελικό».Τέλος, όσον αφορά το σχόλιο του Μπάλντουιν (σ.σ. ο άσος της Φενερμπαχτσέ, αναφερόμενος στις αμυντικές ικανότητες του παίκτη του Παναθηναϊκού, τόνισε ότι κάνει πολλά φάουλ), ο Γκραντ είπε: «Αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει».