Κλήρωση Conference League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Αρη

#Panathinaikos is back! In the 3rd qualifying round of #EUCL we will face the winner of St.Joseph's F.C. - SK Slavia Prague.#PAOFC2022_23 pic.twitter.com/guHQobUrpb — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 18, 2022

If we succeed against St Joseph's, we will face @paofc_ 🇬🇷 in the #UECL 3rd qualifying round! #UECLdraw pic.twitter.com/ooJDwtwuHQ — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) July 18, 2022

European weeks are back! 🤩



What's your favourite moment from the last-season ride to the #UECL quarter-finals? 🤔 pic.twitter.com/jja39w2t07 — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) July 18, 2022

Αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο για την κλήρωση τουκαι τουθα ήταν «Όλα ή Τίποτα».Κι αυτό γιατί είχαν την χειρότερη δυνατή κλήρωση με βάση τα υπογκρούπ που είχαν αλλά εάν κάνουν την υπέρβαση και προκριθούν τότε όχι μόνο θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του Europa Conference League, αλλά θα είναι και στους ισχυρούτς στην κλήρωση (2 Αυγούστου).Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οως ισχυρός κληρώθηκε με το ζευγάρι Βελέζ Μόσταρ (Βοσνία) - Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) (φαβορί η Βελέζ η οποία πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ) και ο δρόμος του παραμένει ορθάνοιχτος για να μπει στα playoffs του Conference πάντα με την προϋπόθεση πως κι αυτός με την σειρά του θα πρέπει να αποκλείσει την Λέφσκι Σόφιας.Ο Αρης εάν αποκλείσει την Γκόμελ (θυμίζουμε και τα δύο ματς θα γίνουν στο Κλεάνθης Βικελίδης), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ). Η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσε να του τύχει από το υπογκρούπ του. Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας.Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι προπονητής οενώ μαζί του είναι οΤο αστέρι της είναι ο Εράν Ζάχαβι. Στα 34 του έχει αξία 1.5 εκατ. ευρώ στο transfermarkt. Ο Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο transfermarkt (2.500.000 ευρώ). Πέρυσι με Τσουκαρίτσκι και Μακάμπι Τελ Αβίν είχε σε 38 ματς 22 γκολ και 5 ασίστ.Από την άλλη ο μπομπέρ της είναι ο Στίπε Πέριτσα, σε 46 εμφανίσεις πέρυσι σκόραρε 17 φορές και έχει μοιράσει 3 ασίστ.Η Ζίρα είναι μια ομάδα με ιστορία μόλις 7 ετών.Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Σεντ Ζόζεφς (Γιβραλτάρ) - Σλάβια Πράγας (Τσεχία). Ολα δείχνουν φυσικά... Σλάβια που είναι από τις πιο δύσκολες κληρώσεις που θα μπορούσαν να του τύχουν στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει άμεσα την ευρωπαϊκή του υπέρβαση, εάν θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό νέο είναι πώς αν την κάνει την υπέρβαση με την Σλάβια, θεωρητικά (γιατί πρακτικά θα το γνωρίζουμε στις 2 Αυγούστου) ο αντίπαλός του στα playoffs του Conference θα είναι μικρότερης δυναμικότητας από την τσέχικη ομάδα. Κι αυτό γιατί θα μπει στην κλήρωση με το ranking της Σλάβια, άρα θα είναι στους ισχυρούς.Σημαντική προϋπόθεση βεβαίως η Σλάβια Πράγας να αποκλείσει την Σεντ Ζοζέφς από το Γιβραλτάρ! Γιατί εάν γίνει η τεράστια έκπληξη και η Σλάβια αποκλειστεί ναι μεν ο Παναθηναϊκός θα έχει ευκολότερο αντίπαλο στον 3ο προκριματικό, αλλά θα μπει ως ανίσχυρος στην κλήρωση στις 2 Αυγούστου.Με τη Σλάβια Πράγας έπαιξε φιλικό παιχνίδι στην Αυστρία πριν από 15 ημέρες ο Ολυμπιακός και έμεινε στο 1-1.Πρόκειται για μία ομάδα που βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια μετρώντας τρία πρωταθλήματα τα τελευταία τέσσερα έτη συνδυάζοντας την πορεία πρωταθλητισμού εντός συνόρων με πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ευρωπαϊκές διακρίσεις, αφού τις τελευταίες δύο σεζόν έχουν φτάσει στα προημιτελικά του Europa League και του Conference League, αποκλειόμενοι από Άρσεναλ και Φέγενορντ αντίστοιχα.Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο άνθρωπος που ευθύνεται για την απογείωσή της τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει ακάθεκτος το έργο του. Ο λόγος για τον Γίντριχ Τρπισόφσκι που ήρθε στην ομάδα το 2018 και δεν... κουνιέται από κανέναν λόγω της εξαιρετικής δουλειάς του. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το 2023.ΈδραΗ Σλάβια Πράγας αγωνίζεται στην Φορτούνα Αρένα ή αλλιώς Sinobo Stadium (λόγω και της κινεζικής εταιρείας CITIC που έχει την τσέχικη ομάδα), το οποίο βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη και πρωτεύουσα της χώρας, Πράγα. Η χωρητικότητά του αγγίζει τους 20.800 θεατές και είναι το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο γήπεδο της χώρας, αφού κατασκευάστηκε μόλις το 2008. Μάλιστα σε κάποια παιχνίδια αποτελεί κατ' επιλογήν έδρα και της εθνικής Τσεχίας.Η Σλάβια είναι μία ομάδα που στηρίζεται πολύ στους γηγενείς παίκτες και παίρνει ταλαντούχους και νεαρούς κατά κύριο λόγο ξένους για να δέσει... το γλυκό και να ανεβάσει έτσι το επίπεδο. Από τις μονάδες που ξεχωρίζουν είναι σίγουρα ο Τόμας Χόλες, ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της ομάδας (7 εκατ. ευρώ), ο οποίος είναι Τσέχος ηλικίας 29 ετών που αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ. Από κοντά και ο επικίνδυνος εξτρέμ Πίτερ Ολαγίνκα. Ο 26χρονος Νιγηριανός αξίας 6,5 εκατ. ευρώ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν κατά την οποία είχε 11 γκολ και πέντε ασίστ σε 40 παιχνίδια ξεπερνώντας τα 2.500 αγωνιστικά λεπτά. Στην ίδια γραμμή αγωνίζεται και το τρίτο αστέρι της ομάδας, ο Λούκας Προβόντ. Ο 25χρονος Τσέχος εξτρέμ έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής χρονιάς ελέω τραυματισμού και φέτος θέλει να επιστρέψει στα καλύτερά του. Αυτές είναι μόνο τρεις από τις εξέχουσες περιπτώσεις στο ρόστερ της Σλάβια Πράγας, μίας ομάδας που είναι γεμάτη ταλέντο.Το παρελθόν της με τις ελληνικές ομάδεςΣτην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι Τσέχοι έχουν αντιμετωπίσει τρεις ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και τον Παναθηναϊκό. Ήταν στα προκριματικά του Champions League στον τρίτο γύρο την σεζόν 2001-2002, όπου αποκλείστηκαν με δύο ήττες 1-2 και 0-1 αντίστοιχα. Οι άλλες τρεις φορές ήταν απέναντι σε ΟΦΗ (x2) και ΠΑΟΚ. Με τους Κρητικούς η Σλάβια συναντήθηκε πρώτη φορά τη σεζόν 1993-1994 στο Κύπελλο UEFA και γνώρισε τον αποκλεισμό σε διπλά παιχνίδια (1-1 και 0-1). Τους πλήρωσε όμως με το ίδιο νόμισμα τη σεζόν 2000-2001 στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όπου επικράτησε στο ένα ματς με 4-1 ενώ το δεύτερο έληξε ισόπαλο με 2-2. Τον «δικέφαλο του βορρά» τον αντιμετώπισε στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 2002-2003 και ξεπέρασε το εμπόδιό του επικρατώντας με 4-0 στο ένα ματς και χάνοντας με 1-0 στο δεύτερο. Κάπως έτσι το ρεκόρ της Σλάβια Πράγας με τις ελληνικές ομάδες, με τις οποίες έχει βρεθεί μέχρι στιγμής μόνο σε νοκ άουτ παιχνίδια, είναι 2 αποκλεισμοί και 2 προκρίσεις.Η Σλάβια Πράγας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μετατραπεί σ' ένα σύγχρονο selling club το οποίο την τελευταία τετραετία έχει καταφέρει να κάνει τις εννιά κορυφαίες πωλήσεις της ιστορίας της, με ακριβότερη εκείνη του Τόμας Σούτσεκ στην Γουέστ Χαμ, που έφτασε τα 16,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά από την σεζόν 2019-2020 μέχρι και το φετινό καλοκαίρι, το οποίο ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχει εισπράξει σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παικτών (93,6 εκατ. ευρώ).Πάμε τώρα στην πιο άσημη Σεντ Ζόζεφς από το Γιβραλτάρ. Ιδρύθηκε το μακρινό 1912 και πρόκειται για την πιο παλιά ομάδα του κρατιδίου. Πήρε άδεια από την UEFA μόλις το 2015. Πρόσφατα η ομάδα άλλαξε χέρια, αφού την απέκτησε ο πρώην ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Μπέρνλι, Μάικ Γκάρλικ, όταν είχε μπει σε περίοδο οικονομικών δυσκολιών στο ξεκίνημα του 2022.Πρόκειται για μία ομάδα που στις έξι συμμετοχές που έχει στην Ευρώπη δεν μπόρεσε ποτέ να φτάσει μακρύτερα από τον 2ο προκριματικό γύρο οποιασδήποτε διοργάνωσης. Κάτι το οποίο μπόρεσε να κάνει φέτος αποκλείοντας σε διπλά παιχνίδια την Lame από την Βόρεια Ιρλανδία με 0-0 και 1-0.Το γήπεδό της είναι το Victoria Stadium χωρητικότητας 2.000 θεατών. Προπονητής της είναι ο Άμπραχαμ Παθ, που ανέλαβε την ομάδα τον φετινό Ιούνιο. Στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν μόλις δύο παίκτες της που η αξία τους φτάνει τα 100.000€. Πρόκειται για τον 31χρονο Ισπανό επιθετικό Μπόρο και τον 29χρονο επιθετικό από την Τανζανία, Αντί Γιουσούφ.Έχουν μόλις ένα πρωτάθλημα στην ιστορία τους το μακρινό 1996 ενώ έχουν κατακτήσει και 10 Rock Cup, το τελευταίο το 2013.Πρόσφατα η Σεντ Ζόζεφς χτυπήθηκε και από στοιχηματικό σκάνδαλο, αφού τον περασμένο Αύγουστο ο αρχηγός της ομάδας, Εστεμπάν Μόντες και ο Αλμπέρτο Μοντάνιο τιμωρήθηκαν με πέντε και τρία χρόνια αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο για παράνομο στοιχηματισμό.4 ΑυγούστουΠΑΟΚ (εάν προκριθεί) - Βελέζ ή Χάμρουν ΣπάρτανςΣεντ Ζόζεφς ή Σλάβια Πράγας - ΠαναθηναϊκόςΖίρα ή Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρης (εάν προκριθεί)11 ΑυγούστουΒελέζ ή Χάμρουν Σπάρτανς - ΠΑΟΚ (εάν προκριθεί)Παναθηναϊκός - Σεντ Ζόζεφς ή Σλάβια ΠράγαςΑρης (εάν προκριθεί) - Ζίρα ή Μακάμπι Τελ ΑβίβΟι σημαντικές ημερομηνίες των προκριματικών του Conference League21 Ιουλίου: Πρώτοι αγώνες του 2ου προκριματικού28 Ιουλίου: Ρεβάνς του 2ου προκριματικού2 Αυγούστου: Κλήρωση των playoffs4 Αυγούστου: Πρώτοι αγώνες του 3ου προκριματικού11 Αυγούστου: Ρεβάνς του 3ου προκριματικού18 Αυγούστου: Πρώτοι αγώνες των playoffs25 Αυγούστου: Ρεβάνς των playoffs