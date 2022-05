Μαραντόνα: Πουλήθηκε 8,4 εκατ. ευρώ η φανέλα του Μαραντόνα που φορούσε στο «Χέρι του Θεού»

The Diego Maradona @Argentina shirt which he wore in the 1986 @FIFAWorldCup quarter-final against England has sold for £7,142,500 at the end of a two-week online auction at @Sothebys, it officially becomes the most expensive match-worn sports jersey in history. pic.twitter.com/MTGVFlgmhZ — Asif Burhan (@AsifBurhan) May 4, 2022

Diego Maradona's 'Hand of God' jersey sets a new world record.



Ιστορία γράφει και μετά τον θάνατο του ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο κατά πολλούς καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών έμεινε στην ιστορία για την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και ιδιαίτερα για το παιχνίδι του απέναντι στην Αγγλία.Στον προημιτελικό με τους Άγγλους που για τους Αργεντινούς ήταν μια εκδίκηση για τα νησιά Φώκλαντ ο Ντιέγκο είχε πετύχει το περίφημο γκολ με το "Χέρι του Θεού" αλλά σκόραρε ένα απίθανο γκολ αφήνοντας πίσω του όλη την άμυνα της Αγγλίας.Ένας από τους παίκτες που είχε περάσει για να σκοράρει ήταν οο οποίος πήρε τη φανέλα του Ντιέγκο από εκείνο το παιχνίδι πριν από ένα μήνα αποφάσισε να την βγάλει σε δημοπρασία. Η φανέλα αυτή είναι η πιο ακριβή στον κόσμο των σπορ αφού πουλήθηκε την Τετάρτη έναντι 7,142,500 λίρες (ήτοι 8,5 εκατομμύρια ευρώ).Ο Μαραντόνα μέσω της φανέλας του κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που άνηκε σε μια φανέλα του σταρ του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ από το 1928-1930 η οποία είχε πουληθεί τον Ιούνιο του 2019 γιαΤην δημοπρασία έκανε ο οίκος Sotheby's από τις 20 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου.«Είμαι περήφανος ιδιοκτήτης αυτού του αντικειμένου για περισσότερα από 35 χρόνια, από τότε που ο Ντιέγκο και εγώ αλλάξαμε φανέλες μετά τον διάσημο αγώνα», είπε ο Χοτζ. «Ήταν απόλυτο προνόμιο που έπαιξα απέναντι σε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο υπέροχους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.Ήταν επίσης χαρά να το μοιραστώ με το κοινό τα τελευταία 20 χρόνια στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου. Η φανέλα αυτή έχει βαθιά πολιτιστική σημασία για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τον λαό της Αργεντινής και τον λαό της Αγγλίας, και είμαι βέβαιος ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τεράστια υπερηφάνεια που έχει την πιο εμβληματική ποδοσφαιρική φανέλα του κόσμου».Η φανέλα του σπουδαίου Βραζιλιάνου Πελέ από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970 ήταν η πιο ακριβή φανέλα ποδοσφαίρου που πωλήθηκε σε δημοπρασία, σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες. Έπιασε 157.750 λίρες το 2002, τρεις φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή.O επικεφαλής δημοπρασιών του οίκου του Λονδίνου, Μπραμ Γουάχτερ, θα πει για την πώληση:Τις εβδομάδες από τότε που ανακοινώσαμε τη δημοπρασία, έχουμε κατακλυστεί από λάτρεις του αθλητισμού και συλλέκτες. Αυτή είναι αναμφισβήτητα η πιο περιζήτητη ποδοσφαιρική φανέλα που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία, και έτσι της ταιριάζει τώρα που κατέχει το ρεκόρ δημοπρασίας για οποιοδήποτε αντικείμενο του είδους του».Για την ιστορία η κόρη του Μαραντόνα, Ντάλμα, είχε δηλώσει πως τη φανέλα αυτή τη φορούσε ο Ντιέγκο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο άλλαξε για να πετύχει τα δύο γκολ. Ο οίκος Sotheby's στράφηκε στο Resolution Photomatching και πιστοποίησε πως η φανέλα του Χοτζ ήταν η αυθεντική.Ο αγοραστής παραμένει ανώνυμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την φανέλα "πάλεψαν" έως το τέλος επτά υποψήφιοι αγοραστές.