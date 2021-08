Σινσινάτι Όπεν: Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του με 2-1 σετ επί του Αλιασίμ

Semi-final Saturday is set 👌



🇷🇺 Medvedev v. Rublev 🇷🇺

🇩🇪 Zverev v. Tsitsipas 🇬🇷



Who will take the title? 🏆 #CincyTennis — ATP Tour (@atptour) August 21, 2021

This match could literally be decided by a millimeter 🔎



Felix has clawed back by the skin of a line against Tsitsipas 😲



🎥: @TennisTV | #CincyTennispic.twitter.com/StQxBMgE3p — ATP Tour (@atptour) August 21, 2021

Make that five straight for Stef 🖐@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έχοντας εξαιρετικά διαστήματα, πέρασε το εμπόδιο του(Νο.17) επικράτησε 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-1) σε 2 ώρες και 12 λεπτά και βρέθηκε στον ένατο φετινό του ημιτελικό.Τα ξημερώματα της Κυριακής (22/8 - 01.00) ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει στους «4» τουτον Σάσα Ζβέρεφ που νίκησε με 2-0 σετ (6-1,6-3) τον Κάσπερ Ρουντ.Ο Τσιτσιπάς δεν πτοήθηκε από την απώλεια του δεύτερου σετ, μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο κι έφτασε στην πέμπτη σερί νίκη του σε βάρος τουΟ Eλληνας πρωταθλητής μπήκε ιδανικά και πήρε με άνεση το πρώτο σετ. Εξαιρετικό πρώτο σερβίς, πειθαρχημένος, είχε υπομονή στο παιχνίδι του κι έφτασε με άνεση στο 6-2.Ο Τσιτσιπάς είχε τον έλεγχο και στο δεύτερο σετ και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε και στην κατάκτηση του δεύτερου σετ και πως θα έπαιρνε πιο εύκολα το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ωστόσο, η κοιλιά που έκανε, η αστάθεια πίσω από το πρώτο σερβίς και ο εκνευρισμός σε κάποια σημεία του σετ έφεραν τα πάνω - κάτι. Επειτα από δύο χαμένα ματς πόιντ στο 4-5, δεν κράτησε εκείνος το σερβίς του (6-5) και έδωσε την ευκαιρία στον Φίλιξ να φέρει το ματς στα ίσα.Ωστόσο, στο τρίτο σετ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, μπήκε πολύ δυνατά, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στον Καναδό, ήταν συγκεντρωμένος, δεν εκνευρίστηκε και με εξαιρετικό πρώτο σερβίς έφτασε εύκολα στο 6-1.Θα είναι ο δεύτερος διαδοχικός ημιτελικός για τον Στέφανο, ο οποίος δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει US Open.Ο Τσιτσιπάς που έχει φέτος 48 νίκες σημείωσε 22 winners και είχε 20 αβίαστα, ενώ ο Αλιασίμ είχε αντίστοιχα 20 και 34. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε μόνο 8 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς του.Πηγή: