Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρία Σάκκαρη Wimbledon Τένις

Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μαζί του και ο γιος του Κωνσταντίνος, ο οποίoς πρόκειται να παντρευτεί με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια το 2027

Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στο Λονδίνο βρέθηκε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παρακολούθησε μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Η Σάκκαρη τελικά έχασε από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και έτσι έμεινε έξω από τους «16».

Ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και η Μαρία Σάκκαρη έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να παντρευτούν το καλοκαίρι του 2027.

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