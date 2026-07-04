Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μαζί του και ο γιος του Κωνσταντίνος, ο οποίoς πρόκειται να παντρευτεί με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια το 2027