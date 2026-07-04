Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon παρακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Μαζί του και ο γιος του Κωνσταντίνος, ο οποίoς πρόκειται να παντρευτεί με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια το 2027
Στο Λονδίνο βρέθηκε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παρακολούθησε μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.
Η Σάκκαρη τελικά έχασε από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και έτσι έμεινε έξω από τους «16».
Ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και η Μαρία Σάκκαρη έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να παντρευτούν το καλοκαίρι του 2027.
Η Σάκκαρη τελικά έχασε από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ (6-1, 6-2) και έτσι έμεινε έξω από τους «16».
Ο γιος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και η Μαρία Σάκκαρη έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να παντρευτούν το καλοκαίρι του 2027.
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