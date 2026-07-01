Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τι συζήτησαν
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Κυριάκος Μητσοτάκης Λιβανος πρωθυπουργός

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τι συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τι συζήτησαν
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

O πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.
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