Πιερρακάκης: Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται, χαίρομαι που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει

«Η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά