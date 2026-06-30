Πιερρακάκης: Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται, χαίρομαι που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει
Πιερρακάκης: Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται, χαίρομαι που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει
«Η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά
«Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται; Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο», δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο υπουργός σχολίασε με νόημα πως «χαίρομαι γι’ αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, η οικονομία όντως υπεραποδίδει», υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία, πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Θέτοντας το βασικό πολιτικό δίλημμα για την οικονομία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε μια φράση με σαφή πολιτική στόχευση: «Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται; Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο». Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υπουργός σημείωσε πως «η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι οι εσωκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο υπουργός σχολίασε με νόημα πως «χαίρομαι γι’ αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, η οικονομία όντως υπεραποδίδει», υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία, πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Θέτοντας το βασικό πολιτικό δίλημμα για την οικονομία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε μια φράση με σαφή πολιτική στόχευση: «Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται; Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο». Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υπουργός σημείωσε πως «η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι οι εσωκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.
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