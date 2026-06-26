Βουλή: Ο Χρυσομάλλης της ΝΔ εξέφρασε διαφοροποίηση για διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Βουλή: Ο Χρυσομάλλης της ΝΔ εξέφρασε διαφοροποίηση για διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διάταξης υποστηρίζοντας ότι προκαλεί «σοβαρή διάκριση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί»
Την διαφοροποίησή του για την διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβλέπει την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους, που αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εξέφρασε ο κ. Μίλτος Χρυσομάλλης.
Ο βουλευτής Μεσσηνίας με την ΝΔ λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διάταξης υποστηρίζοντας ότι προκαλεί “σοβαρή διάκριση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί”.
Ειδικότερα σε τροπολογία που κατέθεσε σημειώνει ότι η εφαρμογή της διάταξης μόνο σε υπαλλήλους που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς συνιστά σοβαρή διάκριση, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
«Το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουμε σε μια κατάσταση, στην οποία προσωπικό με τα ίδια προσόντα και τις ίδιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το νόμο, με μόνο κριτήριο την υπηρεσία που εργάζεται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί ή άλλοι εμπεριστατωμένοι λόγοι που να δικαιολογούν τη διάκριση αυτή, ή παράλληλα προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων να μην μπορεί να ωφεληθεί από τη διάταξη αυτή, μόνο και μόνο λόγω της υπηρεσίας που βρίσκεται» αναφέρει χαρακτηριστικά για να προσθέσει πως «αυτή η συνθήκη αντίκειται στο Σύνταγμα και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε, βεβαίως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ειδικά από τη στιγμή που δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».
Ο βουλευτής ζητά την τροποποίηση της διάταξης, αφαιρώντας την διάκριση υπηρεσιών, με στόχο αυτή να εφαρμόζεται σε κάθε συμβασιούχο υπάλληλο των Ο.Τ.Α. που έχει κερδίσει δικαστικά σε πρώτο βαθμό και με μόνη προϋπόθεση την πρόβλεψη να έχουν εργαστεί από 1.1.2023 για τουλάχιστον 2 έτη συνολικά
Ο βουλευτής Μεσσηνίας με την ΝΔ λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διάταξης υποστηρίζοντας ότι προκαλεί “σοβαρή διάκριση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί”.
Ειδικότερα σε τροπολογία που κατέθεσε σημειώνει ότι η εφαρμογή της διάταξης μόνο σε υπαλλήλους που εργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς συνιστά σοβαρή διάκριση, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
«Το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουμε σε μια κατάσταση, στην οποία προσωπικό με τα ίδια προσόντα και τις ίδιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το νόμο, με μόνο κριτήριο την υπηρεσία που εργάζεται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί ή άλλοι εμπεριστατωμένοι λόγοι που να δικαιολογούν τη διάκριση αυτή, ή παράλληλα προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων να μην μπορεί να ωφεληθεί από τη διάταξη αυτή, μόνο και μόνο λόγω της υπηρεσίας που βρίσκεται» αναφέρει χαρακτηριστικά για να προσθέσει πως «αυτή η συνθήκη αντίκειται στο Σύνταγμα και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε, βεβαίως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ειδικά από τη στιγμή που δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».
Ο βουλευτής ζητά την τροποποίηση της διάταξης, αφαιρώντας την διάκριση υπηρεσιών, με στόχο αυτή να εφαρμόζεται σε κάθε συμβασιούχο υπάλληλο των Ο.Τ.Α. που έχει κερδίσει δικαστικά σε πρώτο βαθμό και με μόνη προϋπόθεση την πρόβλεψη να έχουν εργαστεί από 1.1.2023 για τουλάχιστον 2 έτη συνολικά
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