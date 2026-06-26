Βελόπουλος: Σακαράκες Τσίπρας και Σαμαράς, χωρίς θέσεις η Καρυστιανού - Τι είπε για γυναικοκτονίες και χημικό ευνουχισμό
Βελόπουλος: Σακαράκες Τσίπρας και Σαμαράς, χωρίς θέσεις η Καρυστιανού - Τι είπε για γυναικοκτονίες και χημικό ευνουχισμό
Ερωτηθείς για την αυστηροποίηση των ποινών για κάποια εγκλήματα, είπε «αυτός που βιάζει παιδάκια δεν αξίζει να ζει»
Για τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, τον Αντώνη Σαμαρά, τη Μαρία Καρυστιανού αλλά και την επιβολή θανατικής ποινής για κάποια εγκλήματα μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς «έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι σακαράκα, το πηγαίνετε στο μάστορα που το κάνει τσίλικο από έξω αλλά από μέσα παραμένει σακαράκα. Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς έχουν κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν, πήγαν την Ελλάδα στα βράχια. Από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγετε, απέτυχαν».
Ειδικά, δε, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα, γιατί ήταν πρωθυπουργός, πας σπίτι σου βρε αδερφέ. Το να είσαι άνεργος και να ζητάς να σώσεις εμένα που εργάζομαι από τα 22 και έχω εταιρείες από το 27, είναι πρόστυχο με την αρχαιοελληνική έννοια»
Για τη Μαρία Καρυστιανού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε «η πολιτική είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Δεν έχω ακούσει θέσεις, όσο δεν ακούω θέσεις δεν μπορώ να κάνω κριτική. Όταν λέει ότι είμαι υπέρ του γάμου των ομοφύλων εγώ είμαι απέναντι. Έχει λόγο που άγεται και φέρεται, φεύγει ο ένας και ο άλλος».
Ερωτηθείς, τέλος, για την αυστηροποίηση των ποινών για κάποια εγκλήματα, είπε «αυτός που βιάζει παιδάκια δεν αξίζει να ζει» εξειδικεύοντας ότι η θανατική ποινή θα πρέπει να επιβάλλεται για «παιδεραστία, γυναικοκτονία αν και δεν μου αρέσει ο όρος. Επειδή εσύ είσαι πιο ισχυρός και σωματώδης, τη σκοτώνεις, δεν θα δεις ήλιο, δεν θα πειράζει τη γυναίκα»
Όσον αφορά, δε, τον χημικό ευνουχισμό είπε «αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Στις ΗΠΑ κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή»
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς «έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι σακαράκα, το πηγαίνετε στο μάστορα που το κάνει τσίλικο από έξω αλλά από μέσα παραμένει σακαράκα. Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς έχουν κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν, πήγαν την Ελλάδα στα βράχια. Από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγετε, απέτυχαν».
Ειδικά, δε, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα, γιατί ήταν πρωθυπουργός, πας σπίτι σου βρε αδερφέ. Το να είσαι άνεργος και να ζητάς να σώσεις εμένα που εργάζομαι από τα 22 και έχω εταιρείες από το 27, είναι πρόστυχο με την αρχαιοελληνική έννοια»
Για τη Μαρία Καρυστιανού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε «η πολιτική είναι μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Δεν έχω ακούσει θέσεις, όσο δεν ακούω θέσεις δεν μπορώ να κάνω κριτική. Όταν λέει ότι είμαι υπέρ του γάμου των ομοφύλων εγώ είμαι απέναντι. Έχει λόγο που άγεται και φέρεται, φεύγει ο ένας και ο άλλος».
Ερωτηθείς, τέλος, για την αυστηροποίηση των ποινών για κάποια εγκλήματα, είπε «αυτός που βιάζει παιδάκια δεν αξίζει να ζει» εξειδικεύοντας ότι η θανατική ποινή θα πρέπει να επιβάλλεται για «παιδεραστία, γυναικοκτονία αν και δεν μου αρέσει ο όρος. Επειδή εσύ είσαι πιο ισχυρός και σωματώδης, τη σκοτώνεις, δεν θα δεις ήλιο, δεν θα πειράζει τη γυναίκα»
Όσον αφορά, δε, τον χημικό ευνουχισμό είπε «αν θέλει κάποιος χημικό ευνουχισμό για να είναι πιο ελεύθερος, δεν κατάλαβα. Στις ΗΠΑ κάποιοι το επιλέγουν για μικρότερη ποινή»
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