Πλεύρης: Ψάχνω τον Δούκα 40 μέρες, δεν θέλω να πιούμε καφέ - «Το τηλέφωνό μου είναι ανοικτό, δεν έχει υπάρξει κάτι» απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων
Πλεύρης: Ψάχνω τον Δούκα 40 μέρες, δεν θέλω να πιούμε καφέ - «Το τηλέφωνό μου είναι ανοικτό, δεν έχει υπάρξει κάτι» απαντά ο δήμαρχος Αθηναίων
Νέα κόντρα μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και του Χάρη Δούκα - Αφορμή αυτή τη φορά μια εκκρεμότητα μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και του Δήμου Αθηναίων
Στο φως ήρθε το πρωί της Δευτέρας (30/3) μια εκκρεμότητα μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και του Δήμου Αθηναίων, με τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη να αναφέρεται σε αυτό μέσα από συνέντευξή του και να ζητά επικοινωνία με τον δήμαρχο, Χάρη Δούκα.
Συγκεκριμένα μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ο υπουργός ανέφερε: «Και μιας που θα έχετε τον κ. Δούκα καλεσμένο μετά, μια παράκληση εδώ και 1,5 μήνα έχω ζητήσει επικοινωνία μαζί του, αλλά δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να έχει φόρτο, αλλά ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία οικονομική διαφορά του υπουργείου με τον δήμο Αθηναίων και ως υπουργείο θέλουμε να το τακτοποιήσουμε».
Και εξήγησε: «Από τότε που υπήρχε ο Ελαιώνας ο δήμος Αθηναίων έκανε κάποια έξοδα τα οποία δεν τα έχει πληρώσει ακόμη το υπουργείο Μετανάστευσης. Εγώ λοιπόν εδώ και 40 μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω με το γραφείο του κ. Δούκα. Του χρωστάμε και αντιστοίχως ο δήμος Αθηναίων είχε πάρει κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έχει αξιοποιήσει και θέλουμε να λύσουμε τη διαφορά».
«Εγώ έχω απευθυνθεί στο γραφείο του θεσμικά, μπορεί να με αντιπαθεί ο κ. Δούκας προσωπικά αλλά τυχαίνει να είμαι ο υπουργός Μετανάστευσης και έχω ζητήσει επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνία για να πιούμε τσάι ή καφέ. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Εγώ τιμώ τον δήμαρχο Αθηναίων. Βγήκε δήμαρχος Αλλά εκεί που μπορούμε να λύσουμε προβλήματα να μην τα λύσουμε;», διερωτήθηκε ο κ. Πλεύρης.
«Μετά το δυναμικό και ομόφωνο όχι του Συνεδρίου βλέπω μεγάλο εκνευρισμό. Αυτό κατάλαβα από τις τοποθετήσεις του. Πάντα ο κ. Πλεύρης από τις τοποθετήσεις του επιλέγει να διχάζει και θα τον καλούσα στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας να ακούσει τον Λιλιάν Τουράν, κορυφαίο ποδοσφαιριστή, που έχει γράψει το βιβλίο ''Λευκή Σκέψη'', κατά του ρατσισμού, της μισαλοδοξίας, κατά ξενοφοβίας και λέει πόσο σημαντικό είναι οι κοινωνίες να είναι ανοικτές και οι άνθρωποι να μπορούν να συνομιλούν. Και νομίζω είναι κάτι που δεν κάνει ο κ. Πλεύρης, γι' αυτό και έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση. Αλλά σήμερα είδα μία μεγαλύτερη ενόχληση γιατί κάποιοι μας θεωρούσαν ''συμπλήρωμα'' και από χθες αυτό, τελείωσε», είπε ο δήμαρχος της Αθήνας.
Και κατέληξε: «Τα λεφτά αυτά τα ζητάμε πάρα πολύ καιρό και από τον προηγούμενο υπουργό. 1,5 μήνα δεν ξέρω που με ψάχνει. Το τηλέφωνό μου είναι ανοικτό. Δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλέφωνο. Μήπως ψάχνει κάποιον άλλον».
Συγκεκριμένα μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ο υπουργός ανέφερε: «Και μιας που θα έχετε τον κ. Δούκα καλεσμένο μετά, μια παράκληση εδώ και 1,5 μήνα έχω ζητήσει επικοινωνία μαζί του, αλλά δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να έχει φόρτο, αλλά ο λόγος είναι ότι υπάρχει μία οικονομική διαφορά του υπουργείου με τον δήμο Αθηναίων και ως υπουργείο θέλουμε να το τακτοποιήσουμε».
Και εξήγησε: «Από τότε που υπήρχε ο Ελαιώνας ο δήμος Αθηναίων έκανε κάποια έξοδα τα οποία δεν τα έχει πληρώσει ακόμη το υπουργείο Μετανάστευσης. Εγώ λοιπόν εδώ και 40 μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω με το γραφείο του κ. Δούκα. Του χρωστάμε και αντιστοίχως ο δήμος Αθηναίων είχε πάρει κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έχει αξιοποιήσει και θέλουμε να λύσουμε τη διαφορά».
«Εγώ έχω απευθυνθεί στο γραφείο του θεσμικά, μπορεί να με αντιπαθεί ο κ. Δούκας προσωπικά αλλά τυχαίνει να είμαι ο υπουργός Μετανάστευσης και έχω ζητήσει επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνία για να πιούμε τσάι ή καφέ. Δεν έχω κανένα θέμα εγώ. Εγώ τιμώ τον δήμαρχο Αθηναίων. Βγήκε δήμαρχος Αλλά εκεί που μπορούμε να λύσουμε προβλήματα να μην τα λύσουμε;», διερωτήθηκε ο κ. Πλεύρης.
Η απάντηση ΔούκαΑμέσως μετά τη θέση του στο στούντιο έλαβε ο δήμαρχος της Αθήνας ο οποίος απάντησε στα όσα του καταλόγισε ο Θάνος Πλεύρης.
«Μετά το δυναμικό και ομόφωνο όχι του Συνεδρίου βλέπω μεγάλο εκνευρισμό. Αυτό κατάλαβα από τις τοποθετήσεις του. Πάντα ο κ. Πλεύρης από τις τοποθετήσεις του επιλέγει να διχάζει και θα τον καλούσα στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας να ακούσει τον Λιλιάν Τουράν, κορυφαίο ποδοσφαιριστή, που έχει γράψει το βιβλίο ''Λευκή Σκέψη'', κατά του ρατσισμού, της μισαλοδοξίας, κατά ξενοφοβίας και λέει πόσο σημαντικό είναι οι κοινωνίες να είναι ανοικτές και οι άνθρωποι να μπορούν να συνομιλούν. Και νομίζω είναι κάτι που δεν κάνει ο κ. Πλεύρης, γι' αυτό και έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση. Αλλά σήμερα είδα μία μεγαλύτερη ενόχληση γιατί κάποιοι μας θεωρούσαν ''συμπλήρωμα'' και από χθες αυτό, τελείωσε», είπε ο δήμαρχος της Αθήνας.
Και κατέληξε: «Τα λεφτά αυτά τα ζητάμε πάρα πολύ καιρό και από τον προηγούμενο υπουργό. 1,5 μήνα δεν ξέρω που με ψάχνει. Το τηλέφωνό μου είναι ανοικτό. Δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλέφωνο. Μήπως ψάχνει κάποιον άλλον».
