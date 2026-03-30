Μάχη για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ: Ο Λευτέρης Καρχιμάκης διεκδικεί την πρωτιά, ακολουθούν Γλαβίνας, Διαμαντοπούλου και Τσουκαλάς

Το θρίλερ για την πρώτη θέση, ποιοι εκλέγονται στην πρώτη δεκάδα και το σκανάρισμα ψήφων και συσχετισμών που συνεχίζεται από χθες το βράδυ





Η λίστα Χριστοδουλάκη:



ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταμέτρηση για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ . Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το απόγευμα, ωστόσο μια εικόνα έχει αρχίσει να σχηματίζεται ως προς τις τάσεις για τις πρώτες θέσεις για τις 271 θέσεις τις οποίες διεκδικούν 506 υποψήφιοι.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr με καταμετρημένο το μεγαλύτερο μέρος των συνέδρων και χωρίς να έχουν ενσωματωθεί ορισμένα εκλογικά κέντρα η τάση δείχνει πρωτιά για τον Λευτέρη Καρχιμάκη και πολύ κοντά, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει ακόμη και την τελευταία στιγμή, στην πρώτη τετράδα είναι ο Θανάσης Γλαβίνας, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Τσουκαλάς.Πολύ καλά (πρώτη δεκάδα) πηγαίνουν και οι Χρήστος Κακλαμάνης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Μάρα Κουκουδάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Γιάννης Ράπτης. Ψηλά φαίνεται ότι κινούνται και άλλοι «ανδρουλακικοί», όπως ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Βασίλης Σκουντής,Σε κάθε περίπτωση η προεδρική πλευρά θα εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία και θα εκλέξει το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και το νέο Γραμματέα.Στους κερδισμένους αναμφίβολα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που φαίνεται ότι εξέλεξε 74 μέλη, ήτοι το 28% όντας δεύτερη δύναμη πίσω από τους προεδρικούς. Ψηλά από την ομάδα Χριστοδουλάκη φαίνεται ότι εκλέγονται οι Τόνια Αντωνίου, Φίλιππος Σαχινίδης, Ελισάβετ Φελώνη, Βασίλης Κεγκέρογλου, Δημήτρης Τσιαντής, Αποστόλης Ραφτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης, Στέφανος Μιχαλάκος. Η πλευρά του κ. Χριστοδουλάκη στήριζε λίστα 79 ατόμων και αναμένεται να φανεί ποιοι και πόσοι εξ αυτών θα εκλεγούν.Από τη λίστα των 16, «κλίματος»φαίνεται ότι εκλέγονται στελέχη όπως οι Χαρά Κεφαλίδου, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, Λάμπρος Παλάτζας, Γιάννης Λύτρας, Θανάσης Ντερέκας κ.α.Το στρατόπεδο τουεκλέγει κατά τα φαινόμενα μεταξύ άλλων τους Ρωξάννη Μπέη, Χρήστο Πρωτόπαππα, τον Κώστα Πανδή (με ποσόστωση), Λάζαρο Καραούλη, κ.α.Από την πλευρά τουεπίσης φαίνεται να πηγάινουν καλά στελέχη όπως η Έφη Χαλάτση, Γιώργος Πετρουλάκης, Κώστας Πάστας, Αργύρης Αργυριάδης, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, Κατερίνα Αυξεντίου, Κωνσταντίνα Αντεριώτη κ.α. Σημειώνεται ότι λειτούργησε η κομματική συμμαχία Γερουλάνου-Κατρίνη, όπως λένε πηγές των δύο πλευρών.Από τους συνομιλητές τουέχουν δυναμική εκλογής οι: Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος κ.α.Επίσης, αρκετοί υποψήφιοι που στήριξε ολέγεται ότι θα εκλεγούν στο όργανο των 271 μελών.Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι η καταμέτρηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί αργά απόψε το βράδυ. Μέχρι τότε μπορεί να αλλάξει η ροή όχι μόνο στην πρώτη δεκάδα αλλά στο σύνολο του πίνακα με τους 506 υποψηφίους, από τους οποίους θα εκλεγούν οι 271. Να σημειωθεί ότι τα τελικά αποτελέσματα θα «σφραγιστούν», αφού υπολογιστούν οι ποσοστώσεις, πχ για τις γυναίκες είναι 33%, για τους νέους 10%.ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)

ΑΝΝΕΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑΣΑΡ ΔΑΓΛΗ

ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΡΚΑΝΗ ΡΟΥΛΑ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ

ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)

ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΙΑ

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΙΩΖΟΥ ΤΙΤΙΚΑ

ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΙΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΩΜΟΥ ΦΟΥΛΗ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΦΡΑΤΖΗ ΣΑΜΑΡΙΝΑ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ





Οι πολιτικές υποχωρήσεις και οι ελιγμοί στο Συνέδριο Το Συνέδριο έκλεισε με καταγεγραμμένη την προσπάθεια απ’ όλες τις πλευρές να επικρατήσει κλίμα ενότητας και συσπείρωσης, στη λογική ότι ακολουθεί προεκλογική περίοδος και το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του τη δύσκολη μάχη με την ακούνητη βελόνα. Αυτό φάνηκε από όλες τις ομιλίες. Τα μηνύματα δε, που αντάλλαξαν τα κορυφαία στελέχη με τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πολλαπλά και δύο οι σημαντικές υποχωρήσεις της ηγεσίας, προκειμένου να περάσουν χωρίς συγκρούσεις και ομόφωνα τα «ψηφίσματα» το βράδυ του Σαββάτου. Η πρώτη υποχώρηση ήταν η υιοθέτηση, στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου, της πρότασης του Χάρη Δούκα για το καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το κορυφαίο στέλεχος επέμεινε επί μήνες υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα συνδέεται με το πολιτικό DNA του ΠΑΣΟΚ κι ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η πρότασή του θα καταθέσει ξεχωριστό ψήφισμα, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, αφού έγινε η σχετική προσθήκη στη διακήρυξη που επιμελήθηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης.



Γιατί υποχώρησε ο Ανδρουλάκης Η δεύτερη υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά στην πρότασή του για τη διεξαγωγή Συνεδρίου πριν από την κορυφαία διαδικασία για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Αυτή η υποχώρηση έγινε σε δύο φάσεις: πρώτα εντός της τελευταίας συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο κ. Ανδρουλάκης απέσυρε την πρόταση ότι στο «προεκλογικό» Συνέδριο (πριν από τις κάλπες για την ηγεσία) θα πρέπει οι υποψήφιοι αρχηγοί να καταθέσουν το 15% των υπογραφών των Συνέδρων για να εγκριθεί η υποψηφιότητά τους και στη συνέχεια, εντός της μεγάλης «αρένας» του Τάε Κβον Ντο, όπου η ηγεσία απομάκρυνε από τον χάρτη των καταστατικών αλλαγών και τον πυρήνα της πρότασης για τη διεξαγωγή Συνεδρίου. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλα στελέχη διατύπωσαν νωρίτερα με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την άποψη ότι ο λόγος πρέπει να δίνεται πρώτα στη βάση για την ανάδειξη ηγεσίας και κατόπιν να εκλέγεται η νέα ηγετική ομάδα.



Η ψηφοφορία για τις αλλαγές στο καταστατικό άρχισε, ενώ είχε απομακρυνθεί οριστικά το ενδεχόμενο των έντονων αναταράξεων ή μιας «ανεξέλεγκτης» σύγκρουσης από την προσπάθεια των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που έγινε μεταξύ των «αντιμαχόμενων» πλευρών, της «προεδρικής» και των άλλων. Άλλωστε το κλίμα που διαμορφωνόταν έδειχνε ότι με την υιοθέτηση μιας καθαρής θέσης για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την απόσυρση του Συνεδρίου πριν από την εκλογή αρχηγού (σε τακτική ή έκτακτη περίοδο) δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές διαφωνίες στο τραπέζι.



Έτσι, πέρασε η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα, με τα άλλα κόμματα, την Ανανεωτική Αριστερά και τις Κινήσεις που το απαρτίζουν μέχρι σήμερα να εκφράζονται πλέον ως τάσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση καθώς το ΠΑΣΟΚ ως ενιαίο κόμμα και όχι ως συνασπισμός κομμάτων θα μπορεί να πάρει (εάν και εφόσον είναι πρώτο στις εκλογές) το μπόνους των 50 βουλευτικών εδρών και νωρίτερα, μέσω αυτής της ρύθμισης να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα βέβαια στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκεται πίσω, στη δεύτερη θέση με διαφορά 15 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων., ενώ δεν έχουν μπει ακόμη στην «αρένα» του άκρως ανταγωνιστικού προεκλογικού σκηνικού τα εκκολαπτόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυσταινού.



Όρια στις θητείες Στις ψηφοφορίες με ανάταση των χειρών εγκρίθηκαν επίσης όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών: οι μεν βουλευτές θα έχουν δικαίωμα για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες (συνολικά δεκαπέντε χρόνια). Όριο τεσσάρων θητειών (συνολικά 16 χρόνια) προβλέπει η ρύθμιση για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.



Μια ακόμη αλλαγή αφορά στη μείωση του αριθμού των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι 271 (από 300)και του Πολιτικού Συμβουλίου που θα είναι 23 (από 31 που ήταν έως τώρα). Ακόμη θα εκλεγούν για πρώτη φορά – σήμερα στο Συνέδριο- 13 περιφερειακά συμβούλια. Άλλη ρύθμιση λέει ότι στα αριστίνδην μέλη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ. Στην παρούσα φάση με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην μέλος ο Χάρης Δούκας (χωρίς «σταυρό» παρότι δεν είναι βουλευτής) και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και της Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.