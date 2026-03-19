Μαρινάκης: Η κατάρριψη των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων ήταν αμυντική ενέργεια, δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση
Η συστοιχία των Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα - «Αποδεικνύει πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί»
Καθαρά αμυντική ενέργεια χαρακτήρισε την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τα περί εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής» ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του κ. Δένδια ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν υπήρξε επίθεση των ελληνικών Patriot. Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση. Ήταν μία αμυντική ενέργεια».
Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι πύραυλοι βρίσκονται εκεί από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, ενώ η αναχώρησή τους έγινε μετά από τελετή στην Τανάγρα, στην οποία ήταν παρόντες ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο τότε υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς.
