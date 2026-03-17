Χρυσοχοΐδης: Ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, στόχος η διάλυση των εγκληματικών οργανώσεων
Ανακοίνωσε ότι στη μάχη της διάλυσης κάθε εγκληματικής οργάνωσης που με την πρόφαση συνδέσμων αθλητικών ομάδων στρατολογούν ανηλίκους και νέους ενήλικους ρίχνεται η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη
«Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου», δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά την περασμένη Πέμπτη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε επίσης ότι εγκληματικές οργανώσεις «θα μας βρουν απέναντι τους και θα βρεθούν απέναντι στο νόμο».
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι στη μάχη της διάλυσης κάθε εγκληματικής οργάνωσης που με την πρόφαση συνδέσμων αθλητικών ομάδων στρατολογούν ανηλίκους και νέους ενήλικους ρίχνεται η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη.
«Υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα, τα μέλη των οποίων δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτές οι εγκληματικές ομάδες θα μας βρουν απέναντι και θα βρουν απέναντί τους τον Νόμο.», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Γεώργιο Τζήμα και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικό Διευθυντή Αριστείδη Μίντζα.
«Για τον λόγο αυτό, από τον εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε Εισαγγελέα Εφετών παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση των εγκληματικών πράξεων, που αυτές οι ομάδες τελούν ανά την επικράτεια, με στόχο την εξάρθρωση και τη διάλυσή τους. Οι ομάδες αυτές, όπως και αυτές που έχουν εξαρθρωθεί, αποτελούνται, κυρίως, από νεαρά άτομα, που ουσιαστικά αποτελούν βραχίονες ή ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος με κύριο χαρακτηριστικό τη βία. Δεν μένουμε όμως εδώ. Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί οδηγό για περαιτέρω δράσεις και σε νομοθετικό επίπεδο» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης προσθέτοντας αλλαγές στον αθλητικό νόμο που θα «πιάνει» τους ενήλικους που στρατολογούν παιδιά τα οποία αξιοποιούνται για τη διενέργεια σωρεία αξιόποινων πράξεων.
«Γι’ αυτό, λοιπόν, προχωράμε στη βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων ή νεαρών ενηλίκων σε αξιόποινες πράξεις στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας.Ειδικότερα, η πρόβλεψη αυτή αφορά την ποινική ευθύνη του ενηλίκου που χρησιμοποιεί ανήλικο για την τέλεση αξιόποινων πράξεων ή αποδεδειγμένα τον στρατολογεί για τέτοιο σκοπό» είπε.
«Το τμήμα Δίωξης κατά εγκλημάτων ζωής και ιδιοκτησίας που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, η υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο της κυρίας ανάκρισης και παράλληλα διενεργεί αυτοτελώς έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης Δεν μπορούμε να σας δώσουμε πλήρη στοιχεία. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου αλλά όλα αυτά ανήκουν στην ανάκριση» ανέφερε.
Τέλος ο υπουργός έδωσε στοιχεία σχετικά με την πάταξη της βίας στα γήπεδα.
Όπως είπε από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και σήμερα που εφαρμόζεται ο νέος αθλητικός νόμος έγιναν 1593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 άτομα κατηγορήθηκαν εκ των οποίων τα 13 είναι προφυλακισμένα. Ανέφερε ότι εξαρθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις εκ των οποίων οι 2 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και η 3η σε αδικήματα σε βάρος σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων.
