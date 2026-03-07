Χρυσοχοΐδης: Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή που «καίει» και γι' αυτό χρειάζεται πολλή προσοχή

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι η χώρα μας δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ασφάλειας, όμως πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση από τις Αρχές