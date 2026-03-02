Ασύμμετρη η κατάσταση στο Ιράν, η Σούδα δεν είναι καθόλου στον σχεδιασμό τους αυτή τη στιγμή, λέει ο Γεραπετρίτης
Το Ιράν, δεν είναι μια απλή περίπτωση - Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα τα δυνητικά χτυπήματα
«Για πρώτη φορά έχουμε μια σύρραξη η οποία αφορά τόσες πολλές χώρες, περισσότερες από δέκα χώρες» δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, περιγράφοντας ως «ασύμμετρη» την κατάσταση με το Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.
«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά ασύμμετρα. Διαφαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η κατάσταση στην ηγεσία του Ιράν καθώς και των Φρουρών της Επανάστασης είναι σχετικώς άτακτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποια θα είναι τα δυνητικά χτυπήματα. Αισθάνομαι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση από την πλευρά του Ιράν αποδίδεται ιδίως στις αμερικανικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται πέριξ του κόλπου» σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη Ράνια Τζήμα και στο in.gr. Μάλιστα προσθέτει ότι «όσο περισσότερο άτακτη είναι η κατάσταση, τόσο μπορεί να έχουμε και ασύμμετρα χτυπήματα».
Ως προς το θέμα των αμερικανικών βάσεων στη Σούδα της Κρήτης, ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει: «Καταρχάς είναι το ζήτημα το επιχειρησιακό. Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Η πολιτική όμως διάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος, ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη».
Ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει πάντως πως «το Ιράν, δεν είναι μια απλή περίπτωση» υπενθυμίζοντας πως «είναι η μεγαλύτερη χώρα της περιοχής και του ευρύτερου μουσουλμανικού κόσμου, με περισσότερο από ενενήντα εκατομμύρια πληθυσμό. Και υπάρχει βεβαίως και η διάσταση ότι συγκεντρωμένος πληθυσμός συντάσσεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, που είναι μια ακραία οργάνωση. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο υπολογίζεται ότι είναι συντεταγμένοι με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Άρα αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει συγκεντρωμένη εξουσία στο Ιράν. Το επιχειρησιακό σκέλος των αντιποίνων, ιδίως προς τις χώρες του Κόλπου, τις αναλαμβάνουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Και υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος, η διαδοχή, το οποίο κυρίως επικεντρώνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, στο πώς θα επανέλθει μια σχετική διπλωματική οδός. Είδα με σχετική ικανοποίηση την διάθεση των Ιρανών να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων με τους Αμερικανούς».
Για τους Έλληνες που εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή σε όλη την Ασία, σε όλη την Άπω Ανατολή, βρίσκονται Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εκ του γεγονότος ότι ταξίδευαν για την Ελλάδα μέσω είτε Κατάρ, είτε Εμιράτων» και προσθέτει: «Από την πρώτη στιγμή όλες οι πρεσβείες μας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. Βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών» διαβεβαιώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, παρότι σε όλη την Ανατολή υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει φροντίδα». «Έχουμε ένα σχέδιο επαναπατρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ήδη ξεκινάει από σήμερα για τις χώρες στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου» προσθέτει ο ΥΠΕΞ. «Εχει γίνει εξαντλητική προπαρασκευή, περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη ίσως χώρα της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο πολιτικών πτήσεων μόλις επιτραπεί από τους περιορισμούς εναέριου χώρου και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, ειδικές πτήσεις» προσέθεσε.
