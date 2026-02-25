Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη, τι θα συζητηθεί

Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, οι συμφωνίες με Chevron, το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για παράνομο στοιχηματισμό και το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής