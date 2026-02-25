Λαζαρίδης για Δένδια: Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις μας για να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της εσωστρέφειας
Λαζαρίδης για Δένδια: Να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί με τις δηλώσεις μας για να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της εσωστρέφειας
«Το DNA και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ΝΔ και σε όσους τη στηρίζουν διαχρονικά την παράταξη, είναι πιο ισχυρό από ποτέ, δεν έχει αλλάξει καθόλου»
Ως «κοινό νου» χαρακτήρισε όσα είπε την Τρίτη για τον Νίκο Δένδια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζοντας σε σημερινές δηλώσεις του ότι «θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε με δηλώσεις που ενίοτε ακόμα και να παρερμηνευτούν να μην ρίχνουν νερό στον μύλο μιας εσωστρέφειας που δεν οδηγεί πουθενά».
«Αυτό που είπα είναι ο κοινός νους. είπα πως όταν είμαστε πρωτοκλασάτα στελέχη και αγωνιούμε για κάτι, για να συμβαίνει αυτό υπάρχουν προβλήματα. Όταν υπάρχουν προβλήματα και είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος, πριν τα πεις δημόσια τα έχεις συζητήσει στα όργανα και έχεις κάνει την αυτοκριτική σου» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία γκρίνια. Είπε μια κουβέντα παραπάνω ο κ. Δένδιας» ενώ συμπλήρωσε ότι «για μένα δεν είναι λόγο το 3 μπροστά στα ποσοστά της ΝΔ, αν είναι λίγο να ρωτήσετε τον κ. Δένδια. Έξι μήνες πριν τον Μάιο του 2023 η ΝΔ ήταν δημοσκοπικά στα ποσοστά που είναι σήμερα και μετά έβαλε το 4 μπροστά».
Όσον αφορά τις αναφορές Δένδια στο DNA της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Λαζαρίδης είπε «είμαι σε αυτή την παράταξη από το 1984 άρα ξέρω πολύ καλά και το DNA και γνωρίζω πολύ καλά τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ. Το DNA και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ΝΔ και σε όσους τη στηρίζουν διαχρονικά την παράταξη, είναι πιο ισχυρό από ποτέ, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αντίθετα, έχει ενισχυθεί ειδικά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και όχι μόνο. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι: σε έναν χρόνο και κάτι θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα το όραμα και το σχέδιο για το 2030 όταν θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι μια μάχη, μια νίκη για να έχουμε μια τρίτη 4ετια, το θεωρώ πολύ σημαντικό για την πατρίδα και τα παιδιά μας»
«Στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε όλοι, ο καθένας στο θεματικό πεδίο που έχει αναλάβει και το αποτέλεσμα που θα φέρουμε στη ΝΔ» πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.
Ερωτηθείς, τέλος, για τυχόν διαδικασία διαδοχής στη ΝΔ, απάντησε ότι «είναι θεμιτό όποιος θέλει να έχει φιλοδοξίες, η προσωπική μου άποψη και όχι μόνο είναι ότι η μάχη της διαδοχής αργεί πολύ ακόμα στη Νέα Δημοκρατία»
«Αυτό που είπα είναι ο κοινός νους. είπα πως όταν είμαστε πρωτοκλασάτα στελέχη και αγωνιούμε για κάτι, για να συμβαίνει αυτό υπάρχουν προβλήματα. Όταν υπάρχουν προβλήματα και είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος, πριν τα πεις δημόσια τα έχεις συζητήσει στα όργανα και έχεις κάνει την αυτοκριτική σου» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία γκρίνια. Είπε μια κουβέντα παραπάνω ο κ. Δένδιας» ενώ συμπλήρωσε ότι «για μένα δεν είναι λόγο το 3 μπροστά στα ποσοστά της ΝΔ, αν είναι λίγο να ρωτήσετε τον κ. Δένδια. Έξι μήνες πριν τον Μάιο του 2023 η ΝΔ ήταν δημοσκοπικά στα ποσοστά που είναι σήμερα και μετά έβαλε το 4 μπροστά».
Όσον αφορά τις αναφορές Δένδια στο DNA της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Λαζαρίδης είπε «είμαι σε αυτή την παράταξη από το 1984 άρα ξέρω πολύ καλά και το DNA και γνωρίζω πολύ καλά τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ. Το DNA και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ΝΔ και σε όσους τη στηρίζουν διαχρονικά την παράταξη, είναι πιο ισχυρό από ποτέ, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αντίθετα, έχει ενισχυθεί ειδικά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και όχι μόνο. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι: σε έναν χρόνο και κάτι θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα το όραμα και το σχέδιο για το 2030 όταν θα συμπληρωθούν 200 χρόνια από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι μια μάχη, μια νίκη για να έχουμε μια τρίτη 4ετια, το θεωρώ πολύ σημαντικό για την πατρίδα και τα παιδιά μας»
«Στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε όλοι, ο καθένας στο θεματικό πεδίο που έχει αναλάβει και το αποτέλεσμα που θα φέρουμε στη ΝΔ» πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.
Ερωτηθείς, τέλος, για τυχόν διαδικασία διαδοχής στη ΝΔ, απάντησε ότι «είναι θεμιτό όποιος θέλει να έχει φιλοδοξίες, η προσωπική μου άποψη και όχι μόνο είναι ότι η μάχη της διαδοχής αργεί πολύ ακόμα στη Νέα Δημοκρατία»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα