Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζομένους που διαδήλωναν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης: Παραλαμβάνουμε ένα κτήριο που μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν χρέπι
Ο υπουργός Υγείας άκουσε τους εργαζόμενους που ήταν συγκεντρωμένοι στην είσοδο του νοσοκομείου και τα αιτήματά τους για γενναίες αυξήσεις και για την κάλυψη των θέσεων αναισθησιολόγου και νεφρολόγου
Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης για την παραλαβή του ανακαινισμένου κτηρίου του βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Άδωνις Γεωργιάδης, μια ημέρα μετά τα επεισόδια κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Απαντώντας τους ο υπουργός Υγείας αρχικά αναφέρθηκε στο ότι «σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι. Μετά από δύο χρόνια αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το νέο. Η νέα ψυχιατρική κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό».
Στη συνέχεια επισήμανε ότι «το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες» σημειώνοντας, επίσης, ότι «οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία είναι μηδενικές».
Όσον αφορά τη θέση αναισθησιολόγου είπε ότι «είναι μέσα την προκήρυξη που έρχεται την επόμενη εβδομάδα» προσθέτοντας ότι «η περιοχή αυτή ήταν "άγονο β" με 50 ευρώ τον χρόνο και πλέον θα δίνεται υψηλότερη αποζημίωση».
Αφού, τέλος, διευκρίνισε ότι «έχουμε προκηρύξει και θέση νεφρολόγου», ο Άδωνις Γεωργιάδης εισήλθε στο κτήριο του νοσοκομείου Μυτιλήνης.
Λίγα λεπτά αργότερα επικράτησε ένταση όταν γιατροί και νοσηλευτές επιχείρησαν να βρεθούν κοντά στο σημείο της τελετής και οι αστυνομικοί έκαναν φραγμό προκειμένου να μην τους το επιτρέψουν με αποτέλεσμα να υπάρξουν διαμαρτυρίες και έντονοι διάλογοι.
