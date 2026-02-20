Ο διάλογος του Γεωργιάδη με εργαζομένους που διαδήλωναν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης: Παραλαμβάνουμε ένα κτήριο που μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν χρέπι