Συναντήσεις Μητσοτάκη με κορυφαίους της AI στο Νέο Δελχί: Στο επίκεντρο το gov.gr και η ενίσχυση της προσβασιμότητας
Συναντήσεις Μητσοτάκη με κορυφαίους της AI στο Νέο Δελχί: Στο επίκεντρο το gov.gr και η ενίσχυση της προσβασιμότητας
Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη
Σειρά επαφών με ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του AI Impact Summit που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI Sam Altman, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI Arthur Mensch, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs Mati Staniszewski και τον Αντιπρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.
Στις συζητήσεις που ακολούθησαν τέθηκε στο τραπέζι το πλαίσιο πιθανών συνεργασιών για την περαιτέρω αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με βασικό στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο πολίτες που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.
Συζητήθηκαν επίσης οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, τη δημιουργία εφαρμογών που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την πολιτική προστασία, όπως και για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης.
Στη συζήτηση με τον CEO της Mistral συζητήθηκε η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να σχεδιάζονται εφαρμογές που είναι προσαρμογές στις ανάγκες των Ελληνικών. Με την ηγεσία της ElevenLabs έγινε ανταλλαγή απόψεων για υπηρεσίες όπου η χρήση τεχνητής φωνής θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον Αντιπρόεδρο της Microsoft συζητήθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Με τον επικεφαλής της OpenAI έγινε επισκόπηση του εν εξελίξει προγράμματος για ενίσχυση εκπαιδευτικών και μαθητών σε δημόσια σχολεία μέσω της παροχής ατομικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε άλλα πεδία.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, αλλά και ως προς την εκπαίδευση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ, με αιχμή τις μικρομεσαίες. Αναγνωρίστηκε παράλληλα το άλμα που έχει πετύχει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στην ανάγκη να προστατευθεί η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, αλλά και στη σημασία της διασφάλισης του αδιάβλητου των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παραπληροφόρησης.
Στις συζητήσεις που ακολούθησαν τέθηκε στο τραπέζι το πλαίσιο πιθανών συνεργασιών για την περαιτέρω αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με βασικό στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, ώστε να διευκολύνονται περισσότερο πολίτες που δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.
Συζητήθηκαν επίσης οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, τη δημιουργία εφαρμογών που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την πολιτική προστασία, όπως και για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης.
Στη συζήτηση με τον CEO της Mistral συζητήθηκε η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να σχεδιάζονται εφαρμογές που είναι προσαρμογές στις ανάγκες των Ελληνικών. Με την ηγεσία της ElevenLabs έγινε ανταλλαγή απόψεων για υπηρεσίες όπου η χρήση τεχνητής φωνής θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον Αντιπρόεδρο της Microsoft συζητήθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Με τον επικεφαλής της OpenAI έγινε επισκόπηση του εν εξελίξει προγράμματος για ενίσχυση εκπαιδευτικών και μαθητών σε δημόσια σχολεία μέσω της παροχής ατομικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε άλλα πεδία.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, αλλά και ως προς την εκπαίδευση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ, με αιχμή τις μικρομεσαίες. Αναγνωρίστηκε παράλληλα το άλμα που έχει πετύχει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στην ανάγκη να προστατευθεί η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, αλλά και στη σημασία της διασφάλισης του αδιάβλητου των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παραπληροφόρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα