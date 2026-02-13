Γερουλάνος: Δικαιώθηκα που έλεγα ότι έχουμε μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
Γερουλάνος: Δικαιώθηκα που έλεγα ότι έχουμε μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
Άφησε αιχμές για τις διαρροές από κλειστές συνεδριάσεις των οργάνων του ΠΑΣΟΚ: «Αν ο σκοπός είναι η αδράνεια, καλά πάει το πράγμα»
Δικαιωμένος για την προειδοποίηση που είχε κάνει από τον Σεπτέμβριο όταν μίλησε πρώτη φορά για την «κολλημένη βελόνα» ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μικρό παράθυρο μέχρι τα Χριστούγεννα γιατί μετά έρχονται νέα κόμματα όπως της Καρυστιανού και του Τσίπρα, δήλωσε την Παρασκευή ο Παύλος Γερουλάνος.
«Δικαιώθηκα; Ναι. Εγώ έκανα παρότρυνση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πάμε πιο γρήγορα» είπε το πρωί της Παρασκευής στο ΟΡΕΝ.
Ωστόσο στην ερώτηση αν θα θέσει θέμα Ανδρουλάκη στο συνέδριο απάντησε «είστε με τα καλά σας; Αυτόν έχουμε πρόεδρο, θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος για να πάμε στις εκλογές όσο πιο ισχυροί γίνεται»
«Το πρόβλημα είναι ότι αντί να απαντούμε γι αυτά που αφορούν την κοινωνία, γίνεται θόρυβος γιατί ειπώθηκε κάτι σε μια επιτροπή ή σε μια άλλη και αυτό πρέπει να σταματήσει και από εμάς και από τους δημοσιογράφους» είπε ακόμα ο κ. Γερουλάνος
Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ότι με τις τοποθετήσεις του αμφισβητεί την ηγεσία, ο κ. Γερουλάνος είπε «πείτε μου ένα πράγμα που έχω κάνει στη διαδρομή που μπορεί να χαρακτηριστεί αμφισβήτηση. Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβήτηση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».
Εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό, πως «ο πρόεδρος θα κρίνει αν το να φέρεις μια πρόταση στο τραπέζι σε κλειστά όργανα είναι αιτία διαγραφής. Στην τελευταία σύσκεψη όταν βγήκα, είδα τον διάλογό μου να τον ξέρουν άνθρωποι από έξω. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, θα μείνουμε αδρανείς. Αν ο σκοπός είναι η αδράνεια μια χαρά πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως ό,τι έχεις να πει τα λες μέσα στα όργανα»
«Δικαιώθηκα; Ναι. Εγώ έκανα παρότρυνση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πάμε πιο γρήγορα» είπε το πρωί της Παρασκευής στο ΟΡΕΝ.
Ωστόσο στην ερώτηση αν θα θέσει θέμα Ανδρουλάκη στο συνέδριο απάντησε «είστε με τα καλά σας; Αυτόν έχουμε πρόεδρο, θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος για να πάμε στις εκλογές όσο πιο ισχυροί γίνεται»
«Το πρόβλημα είναι ότι αντί να απαντούμε γι αυτά που αφορούν την κοινωνία, γίνεται θόρυβος γιατί ειπώθηκε κάτι σε μια επιτροπή ή σε μια άλλη και αυτό πρέπει να σταματήσει και από εμάς και από τους δημοσιογράφους» είπε ακόμα ο κ. Γερουλάνος
Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ότι με τις τοποθετήσεις του αμφισβητεί την ηγεσία, ο κ. Γερουλάνος είπε «πείτε μου ένα πράγμα που έχω κάνει στη διαδρομή που μπορεί να χαρακτηριστεί αμφισβήτηση. Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβήτηση αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα».
Εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό, πως «ο πρόεδρος θα κρίνει αν το να φέρεις μια πρόταση στο τραπέζι σε κλειστά όργανα είναι αιτία διαγραφής. Στην τελευταία σύσκεψη όταν βγήκα, είδα τον διάλογό μου να τον ξέρουν άνθρωποι από έξω. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, θα μείνουμε αδρανείς. Αν ο σκοπός είναι η αδράνεια μια χαρά πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως ό,τι έχεις να πει τα λες μέσα στα όργανα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα