Εσωτερική κρίση στο ΠΑΣΟΚ λόγω Παναγόπουλου: Διπλά ψηφοδέλτια στην ΠΑΣΚΕ, σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση για το Συνέδριο
Εσωτερική κρίση στο ΠΑΣΟΚ λόγω Παναγόπουλου: Διπλά ψηφοδέλτια στην ΠΑΣΚΕ, σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση για το Συνέδριο
Δυο… ΠΑΣΟΚ και δυο πράσινα ψηφοδέλτια στην μάχη του Εργατικού Κέντρου την Κυριακή - Η ΠΑΣΚΕ απειλεί ότι θα αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ αν δεν είναι ξανά υποψήφιος ο Παναγόπουλος - Η νέα …ΠΑΣΚΕ έχει ζητήσει την παραίτησή του - Οι απόντες και οι παρόντες στη Θεσσαλονίκη
Δύσκολες μέρες έχει μπροστά του το ΠΑΣΟΚ, καθώς επανέρχεται η εσωστρέφεια από τον «πόλεμο» των δύο …. ΠΑΣΚΕ – των δύο πλέον συνδικαλιστικών οργανώσεων με «πράσινα» στελέχη» και της αναμενόμενης αντιπαράθεσης στη σημερινή συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ για τη «φόρμουλα» διεξαγωγής του Συνεδρίου στο τέλος του Μαρτίου.
Η υπόθεση Παναγόπουλου και η έμμεση παρότρυνση του εκλεγμένου προέδρου της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί φέρνει αναταράξεις τόσο στην συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, όσο και στο ίδιο το κόμμα, το οποίο προσπαθεί να χειριστεί τις ραγδαίες εξελίξεις σε μια στιγμή έντονων αναταράξεων στο εσωτερικό του λόγω της «ακούνητης βελόνας» στα γκάλοπ. Η ΠΑΣΚΕ με τα χιλιάδες μέλη ανά την Ελλάδα, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δίκτυο Συνδικαλιστών του κόμματος για την υπόθεση Παναγόπουλου, απειλεί ακόμη και με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ. Οι «πράσινοι» συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι θα φύγουν από το κόμμα αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αυτήν την Κυριακή είναι πλέον δεδομένο ότι θα κατέβουν με δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης που κάνει η ΓΣΕΕ, διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με 180 συνδικαλιστές, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεσή του το Συνδικαλιστικό Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο. Στην ανακοίνωση εκείνη, εμμέσως πλην σαφώς, ζητείτο από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας, από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».
Στελέχη των "πρασίνων" με γνώση των δρώμενων στον συνδικαλιστικό χώρο, τονίζουν ότι η υπόθεση Παναγόπουλου επιτάχυνε τις εξελίξεις κι ότι αναμένεται σκληρή σύγκρουση δύο ΠΑΣΚΕ την Κυριακή, πάνω από τις κάλπες του Εργατικού Κέντρου για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο. Έτσι την Κυριακή θα συγκρουστεί το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου, με το "Ενωτικό Ψηφοδέλτιο" που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ) και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι "πράσινοι" υποψήφιοι αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις. Είναι προφανές ότι ο το Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ θέλει να απενεργοποιήσει το ενδεχόμενο επανεκλογής του Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ειδικά για το διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος για την υπεξαίρεση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι πέρσι κατά την εκλογική διαδικασία της ΟΤΟΕ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ έχασε τη διοίκηση παρότι συγκέντρωσε περίπου 40%, κατηγορώντας τον Γιάννη Παναγόπουλο ότι κατεβαίνοντας με διασπαστικό ψηφοδέλτιο "παρέδωσε" τα κλειδιά σε μια "δεξιά παρέα".
Το σίγουρο είναι ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν απέφυγε τη δημιουργία ενός ακόμη προβλήματος από τους χειρισμούς για «επίδικα» της συγκυρίας- όπως και δεν θα αποφύγει να συμπέσουν την Κυριακή (ίδιος ο χρόνος, διαφορετικός ο χώρος) η σύγκρουση των δύο …ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, η σύνθεση της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί στην Πολιτική και Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου.
Τα μέλη της Οργανωτικής Γραμματείας Συνεδρίου, είχαν ζητήσει γραπτή εισήγηση για τη «φόρμουλα» και τον «αλγόριθμο» που θα ισχύσει για την εκλογή των Συνέδρων, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν λάβει επιστολή με πλήρη περιγραφή των βημάτων. Ως γνωστόν ο Χάρης Δούκας είχε θέσει πρώτος το ζήτημα, το οποίο στη συνέχεια ανέδειξαν στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Γερουλάνο και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Η απάντηση των «προεδρικών», δηλαδή των στενέων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ότι πρέπει να επιβραβευτούν οι περιοχές, όπου το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε μεγάλα ποσοστά στις ευρωεκλογές (πχ στην Κρήτη) και ως εκ τούτου να …τιμωρηθούν οι της Αττικής, που κατέγραψε μονοψήφια ποσοστά, στις εθνικές εκλογές. Στελέχη που συνεχίζουν να ασκούν κριτική στην ηγεσία προβλέπουν ότι η ηγεσία θα επιχειρήσει να αποκτήσει τον πλήρη «έλεγχο» του Συνεδρίου «με αυτά τα τερτίπια», αλλά δεν πρόκειται να αφήσουν να περάσει χωρίς λύση το πρόβλημα. Στη συνεδρίαση που ξεκινά σήμερα το μεσημέρι θα τεθούν εκ νέου όλα τα ζητήματα, όπως και στην Πολιτική Γραμματεία της Παρασκευής, όπου συμμετέχουν οι κ.κ. Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης, οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλα στελέχη.
Με Σαουλίδη, χωρίς Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη η «πράσινη» εκδήλωση.
Χθες εν τω μεταξύ είχαν εκδήλωση για την κοπή της πίτας του 2026 στη Θεσσαλονίκη, οι δύο Νομαρχιακές Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Συμμετείχε πολύς κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός του κόμματος καθώς και οι δύο βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς.
Στην ίδια εκδήλωση με ομιλήτρια τη Μιλένα Αποστολάκη προσήλθε όμως και ο πρώην βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης ο οποίος ήταν πρόσφατα στο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σαουλίδης έχει ήδη δηλώσει ότι παραμένει στο ΠΑΣΟΚ και ετοιμάζεται για το Συνέδριο, προφανώς για να επαναλάβει τις θέσεις του περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
Η υπόθεση Παναγόπουλου και η έμμεση παρότρυνση του εκλεγμένου προέδρου της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί φέρνει αναταράξεις τόσο στην συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, όσο και στο ίδιο το κόμμα, το οποίο προσπαθεί να χειριστεί τις ραγδαίες εξελίξεις σε μια στιγμή έντονων αναταράξεων στο εσωτερικό του λόγω της «ακούνητης βελόνας» στα γκάλοπ. Η ΠΑΣΚΕ με τα χιλιάδες μέλη ανά την Ελλάδα, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Δίκτυο Συνδικαλιστών του κόμματος για την υπόθεση Παναγόπουλου, απειλεί ακόμη και με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ. Οι «πράσινοι» συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι θα φύγουν από το κόμμα αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αυτήν την Κυριακή είναι πλέον δεδομένο ότι θα κατέβουν με δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης που κάνει η ΓΣΕΕ, διοργάνωσε το βράδυ της Δευτέρας πανελλαδική τηλεδιάσκεψη με 180 συνδικαλιστές, μετά από την ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεσή του το Συνδικαλιστικό Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο. Στην ανακοίνωση εκείνη, εμμέσως πλην σαφώς, ζητείτο από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να μην επιδιώξει την επανεκλογή του στο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας, από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».
Στελέχη των "πρασίνων" με γνώση των δρώμενων στον συνδικαλιστικό χώρο, τονίζουν ότι η υπόθεση Παναγόπουλου επιτάχυνε τις εξελίξεις κι ότι αναμένεται σκληρή σύγκρουση δύο ΠΑΣΚΕ την Κυριακή, πάνω από τις κάλπες του Εργατικού Κέντρου για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο. Έτσι την Κυριακή θα συγκρουστεί το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου, με το "Ενωτικό Ψηφοδέλτιο" που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ) και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι "πράσινοι" υποψήφιοι αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις. Είναι προφανές ότι ο το Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ θέλει να απενεργοποιήσει το ενδεχόμενο επανεκλογής του Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ειδικά για το διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος για την υπεξαίρεση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι πέρσι κατά την εκλογική διαδικασία της ΟΤΟΕ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ έχασε τη διοίκηση παρότι συγκέντρωσε περίπου 40%, κατηγορώντας τον Γιάννη Παναγόπουλο ότι κατεβαίνοντας με διασπαστικό ψηφοδέλτιο "παρέδωσε" τα κλειδιά σε μια "δεξιά παρέα".
Το σίγουρο είναι ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν απέφυγε τη δημιουργία ενός ακόμη προβλήματος από τους χειρισμούς για «επίδικα» της συγκυρίας- όπως και δεν θα αποφύγει να συμπέσουν την Κυριακή (ίδιος ο χρόνος, διαφορετικός ο χώρος) η σύγκρουση των δύο …ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, η σύνθεση της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί στην Πολιτική και Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου.
Τα μέλη της Οργανωτικής Γραμματείας Συνεδρίου, είχαν ζητήσει γραπτή εισήγηση για τη «φόρμουλα» και τον «αλγόριθμο» που θα ισχύσει για την εκλογή των Συνέδρων, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν λάβει επιστολή με πλήρη περιγραφή των βημάτων. Ως γνωστόν ο Χάρης Δούκας είχε θέσει πρώτος το ζήτημα, το οποίο στη συνέχεια ανέδειξαν στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Γερουλάνο και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Η απάντηση των «προεδρικών», δηλαδή των στενέων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν ότι πρέπει να επιβραβευτούν οι περιοχές, όπου το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε μεγάλα ποσοστά στις ευρωεκλογές (πχ στην Κρήτη) και ως εκ τούτου να …τιμωρηθούν οι της Αττικής, που κατέγραψε μονοψήφια ποσοστά, στις εθνικές εκλογές. Στελέχη που συνεχίζουν να ασκούν κριτική στην ηγεσία προβλέπουν ότι η ηγεσία θα επιχειρήσει να αποκτήσει τον πλήρη «έλεγχο» του Συνεδρίου «με αυτά τα τερτίπια», αλλά δεν πρόκειται να αφήσουν να περάσει χωρίς λύση το πρόβλημα. Στη συνεδρίαση που ξεκινά σήμερα το μεσημέρι θα τεθούν εκ νέου όλα τα ζητήματα, όπως και στην Πολιτική Γραμματεία της Παρασκευής, όπου συμμετέχουν οι κ.κ. Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης, οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου και άλλα στελέχη.
Δυστυχώς η ίδια πορεία, χωρίς διόρθωσηΤο «ανάγλυφο» των διαφορετικών απόψεων και των εντάσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ περιγράφεται και στην επιτολή προς την ηγεσία του κόμματος που έστειλαν χθες στελέχη της Νομαρχιακής Οργάνωσης Αχαίας και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. «Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη», τονίζουν στελέχη της Αχαΐας, την ημέρα ανακοινώσεων από τη Χαριλάου Τρικούπη για την επιχείρηση συμπαράταξης και διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Όπως υπογραμμίζουν: «Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης, ενίσχυσης και επανασύνδεσης του Κινήματος με την κοινωνία. Δεν μπορεί, όμως, να ακυρώνεται στην πράξη από στρατηγικές που αναπαράγουν αποκλεισμούς, θεσμική εκτροπή και στοχευμένη πολιτική αδράνεια. Για το καλό του Κινήματος απαιτείται πλέον σαφές τέλος στα τετελεσμένα και στη σιωπή που τα νομιμοποιεί. Η θεσμική αποκατάσταση της διαδικασίας, η ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων και η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας αποτελούν προϋποθέσεις πολιτικής αξιοπιστίας. Η ευθύνη, πλέον, είναι δική σας».
Με Σαουλίδη, χωρίς Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη η «πράσινη» εκδήλωση.
Χθες εν τω μεταξύ είχαν εκδήλωση για την κοπή της πίτας του 2026 στη Θεσσαλονίκη, οι δύο Νομαρχιακές Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Συμμετείχε πολύς κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, ο αρχηγός του κόμματος καθώς και οι δύο βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς.
Στην ίδια εκδήλωση με ομιλήτρια τη Μιλένα Αποστολάκη προσήλθε όμως και ο πρώην βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης ο οποίος ήταν πρόσφατα στο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σαουλίδης έχει ήδη δηλώσει ότι παραμένει στο ΠΑΣΟΚ και ετοιμάζεται για το Συνέδριο, προφανώς για να επαναλάβει τις θέσεις του περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
Από τη χθεσινή εκδήλωση απουσίαζε ο Χάρης Καστανίδης, όχι γιατί παραμένει στον «πάγο» η σχέση του με το Νίκο Ανδρουλάκη που κράτησε την έδρα στη Θεσσαλονίκη αφήνοντας τον πρώην υπουργό εκτός βουλής, αλλά γιατί είχε την ονομαστική του γιορτή. Ο κ. Καστανίδης παραμένει δημοφιλής στην εκλογική περιφέρεια, εξακολουθεί να ασκεί σκληρή κριτική στην ηγεσία για τη λειτουργία του κόμματος, αλλά σκοπεύει να δώσει δυνατή μάχη στις εκλογές διεκδικώντας την έδρα του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα