Κοινό νομοσχέδιο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς προτείνει ο Φάμελλος για το αγροτικό

Ως κατεπείγουσα περιέγραψε την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος , προτείνοντας για πρώτη φορά κοινό σχέδιο νόμου ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέα Αριστερά, το οποίο «από Δευτέρα θα ζητήσουμε να το επεξεργαστούμε μαζί», όπως είπε. Ζητούμενο της πρότασης για κοινή νομοθετική πρωτοβουλία θα αποτελεί ένα «Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα υλοποιήσει Εθνικό Διάλογο για την Αγροτική Πολιτική και Στρατηγική», όπως ανέφερε ο ίδιος στην πολιτική εκδήλωση της Οργάνωσης Μελών Καλλιθέας.Ταυτόχρονα, σε σχεδόν δραματικούς τόνους, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απηύθυνε προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κομματικού εγωισμού», αν και παραδέχτηκε ότι «έχουν προκύψει αποχωρήσεις, αλλά και μεγάλες αντιθέσεις και την περίοδο των μνημονίων με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τελευταία με τη διάσπαση και την αποχώρηση της Νέας Αριστεράς. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές αναζητήσεις μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα».«Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να λείψει κανείς και καμία από το προσκλητήριο των προοδευτικών δυνάμεων. Όμως αυτή η πρόταση πρέπει να διατυπώνεται κοινωνικά και πολιτικά. Πρέπει να το πει και η κοινωνία για να πιέσει και τις πολιτικές ηγεσίες και να δημιουργήσει κοινωνικό ρεύμα», συνέχισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Επείγει το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών. Πρέπει όλοι και όλες να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς».Στο πλαίσιο αυτό, «έχω πει ότι είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις που έχει ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης. Είναι σημαντικός βεβαίως και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ να πάρουν αποφάσεις για τη συνεργασία, με βήματα δομημένα. Αυτή είναι η αλλαγή που εμείς φέρνουμε στην κοινωνία», κατέληξε.Οι τρέχουσες εξελίξεις μας δίνουν πολύτιμα συμπεράσματα.• Μεγάλος ο κίνδυνος για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα οι απειλές Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, αλλά και για Μεξικό, η Κούβα, η Κολομβία.Η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας των χωρών πλέον διατυπώνονται ξεκάθαρα, παραγνωρίζοντας κάθε δεδομένο μέχρι σήμερα.Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επέλεξε να κάνει επίσημη συνάντηση με Δανό πρέσβη όπου πέρα από τη στήριξη έθεσε και τις αρχές που απαιτούνται σήμερα στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.Θετική η οπισθοχώρηση Τραμπ και η -έστω και καθυστερημένη- αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών. Μόνη λύση η πολιτική ενοποίηση της ΕΕ και η άσκηση ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής για την πρόληψη των προβλημάτων και όχι να τρέχουμε από πίσω.Εμείς έχουμε δύο καθήκοντα: Να πιέσουμε για λύσεις ειρήνης και ευρωπαϊκής ενοποίησης και να διεκδικήσουμε προοδευτικές αλλαγές και πολιτικές συνεργασίες στην Ευρώπη.Ο κ. Μητσοτάκης στο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ επέλεξε την επικίνδυνη γραμμή χρήσιμης υποτέλειας στον κ. Τραμπ για την μεσοβέζικη εφαρμογή του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, την οποία ευτυχώς δεν ενέκρινε το Συμβούλιο Κορυφής, αφού παραβίαζε τις αποφάσεις του ΟΗΕ.Ευχάριστη έκπληξη, μια αχτίδα φωτός να παραπέμψει το Ευρωκοινοβούλιο την επικίνδυνη, για τα συμφέροντα της χώρας μας και των αγροτών, συμφωνία Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να κριθεί η συμβατότητα της με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες.

Συγχαίρουμε την Ευρωομάδα της Αριστεράς που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Η νίκη είναι των αγροτών, των καταναλωτών και της Αριστεράς.



Κανείς ευρωβουλευτής της ΝΔ δεν στήριξε τα συμφέροντα της χώρας και των αγροτών.



Τι αποδείξαμε: Υπάρχει η δυνατότητα αλλά και η αναγκαιότητα να παρεμβαίνουμε και να αναπτύσσουμε κοινοβουλευτική δράση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο όπου διατυπώνονται προτάσεις αντιπολιτικής. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι, πετύχαμε τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστέρηση Mercosur, και μπράβο στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



Υπάρχει ο κίνδυνος και της ακροδεξιάς που τη φιλοξενεί ο κ. Μητσοτάκης με μεγάλη ευκολία.



Υπάρχει ο κίνδυνος και της αντιπολιτικής που λέει ότι «όλοι ίδιοι είναι». Που λέει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το χειρότερο μνημόνιο», που λέει ότι «μπορεί να ανοίξει παράθυρο συζήτησης για τις αμβλώσεις».



Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα, με τον κόσμο να έχει αγωνία και να ψάχνει να βρει διέξοδο, πρέπει να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αρκεί μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σοβάρεψε, ανανέωσε τα όργανά του, έχει συγκεκριμένες προτάσεις…



Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πρόταση για την κυβέρνηση της χώρας. Η πρότασή μας είναι καθαρή εδώ και έναν χρόνο. Πλέον είναι επιτακτική. Πρέπει να υπάρχει άμεσα συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.



Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κομματικού εγωισμού. Ξέρω ότι μας χωρίζουν αρκετά με άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Ξέρω ότι έχουν προκύψει εντάσεις, ρήξεις και αποχωρήσεις, αλλά και μεγάλες αντιθέσεις και την περίοδο των μνημονίων με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τελευταία με τη διάσπαση και την αποχώρηση της Νέας Αριστεράς. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές αναζητήσεις μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα.



Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να λείψει κανείς και καμία από το προσκλητήριο των προοδευτικών δυνάμεων. Όμως αυτή η πρόταση πρέπει να διατυπώνεται κοινωνικά και πολιτικά. Πρέπει να το πει και η κοινωνία για να πιέσει και τις πολιτικές ηγεσίες και να δημιουργήσει κοινωνικό ρεύμα.



Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, Να κάνουμε την προοδευτική συνεργασία υπόθεση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής εκπροσώπησης και λειτουργίας.



Δεν μπορούμε να περιμένουμε όταν έχουμε το χαμηλότερο μέσο μισθό της Ευρώπης, την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη με τη μεγαλύτερη φορολόγηση της εργασίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ωριμάσουν οι συνθήκες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να καλυφθούν από αλλού αυτά τα κενά πολιτικής εκπροσώπησης.



Δεν υπάρχει περιθώριο καθυστερήσεων. Επείγει το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών. Πρέπει όλοι και όλες να αναλάβουμε την πρωτοβουλία της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς.



Έχω πει ότι είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις που έχει ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης. Είναι σημαντικός βεβαίως και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ να πάρουν αποφάσεις για τη συνεργασία, με βήματα δομημένα. Αυτή είναι η αλλαγή που εμείς φέρνουμε στην κοινωνία.



Δεν έχουμε κομματικό εγωισμό, έχουμε κοινωνικό εγωισμό, θέλουμε το συμφέρον της κοινωνίας.



• ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ



Τι έδειξε η πρόσφατη πλημμύρα; Ότι οι «άριστοι» του κ. Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει στην απαξίωση της Πολιτείας, των θεσμών προστασίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αποδείχτηκε ότι τα αντιπλημμυρικά αντιδιαβρωτικά έργα στην περιοχή του Υμηττού και η ασφάλεια ως προς τις απορρίψεις και το Προεδρικό Διάταγμα του Υμηττού είναι παρατημένα όλα κυριολεκτικά και οδηγηθήκαμε να έχουμε αυτές τις τεράστιες λασποροές και πλημμύρες. Η Αττική τα τελευταία έξι χρόνια έχει αφεθεί στο έλεος του καθεστώτος Μητσοτάκη.



Πείτε μου ένα έργο στερεών αποβλήτων, ένα έργο απορριμμάτων, το οποίο να έχει γίνει τα τελευταία έξι χρόνια στην Αττική, από αυτούς που έλεγαν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα. Τότε έγινε περιφερειακός σχεδιασμός απορριμμάτων, νέα νομοθεσία ανακύκλωσης, ξεκίνησε η χωριστή συλλογή βιοαποβλητων, δρομολογήθηκαν τα μεγάλα έργα και η χωριστή συλλογή στην πηγή. Έξι χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Η ανακύκλωση είναι βουτηγμένη σε σκάνδαλα εκατομμυρίων ευρώ, ευρωπαϊκών χρημάτων που έχουν φαγωθεί από επιτήδειους με τις πλάτες της κυβέρνησης και ένα έργο δεν ξεκίνησε ούτε ως μελέτη.



• ΑΓΡΟΤΙΚΑ



Μετά από 50 ημέρες κινητοποίηση των αγροτών τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν άλυτα.



Δεν δόθηκαν απαντήσεις για κόστος παραγωγής και αποκατάσταση κτηνοτροφίας.



Ήταν όμως ακραία προσβλητικό ότι μας κάλεσε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή για να συγκροτηθεί μια επιτροπή περιορισμένης διάρκειας και ευθύνης και εκείνος δεν ήρθε!



Με τη δικαιολογία ότι πάει στο Νταβός όπου επίσης δεν πήγε. Ακραία προσβλητική η στάση και για αγρότες και για τη Βουλή.



Η έλλειψη στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα όμως παραμένει και είναι επικίνδυνη.



Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει προτείνει προ ενός χρόνου Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.



Στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να διεξαχθεί εθνικός διάλογος.



Θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να συνδυαστούν.



Προτείνουμε λοιπόν κοινό σχέδιο νόμου για το θέμα, από κοινού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά και από Δευτέρα θα ζητήσουμε να το επεξεργαστούμε μαζί. Για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα υλοποιήσει Εθνικό Διάλογο για την Αγροτική Πολιτική και Στρατηγική.