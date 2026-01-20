Φάμελλος: Σκοταδιστική η θέση Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

Η άποψη ότι δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά είναι στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ